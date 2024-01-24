Инспектора ГИБДД подозревают в совращении девочек-подростков в Новосибирске

В скандальной истории с домогательствами в отношении подростков оказался замешан майор полиции. Заявление от родителей двух школьниц поступило в МВД на этой неделе.
Семья девочек рассказала, что на новогодних каникулах гостила на даче у знакомого инспектора ГИБДД, который работает в отделе аналитики. Взрослые в тот день жарили шашлык и общались на серьезные темы, а 13-летняя Полина* и 12-летняяя Наташа* находились в дачном доме. Майор несколько раз заходил девочкам. Мама и папа в это время не видели, что происходит за дверью.
― Спустя две недели девчонки сказали, что дядя их гладил и трогал, а также развращал. Они долго осмеливались признаться в этом, так как боялись, что их наругают или они что-то неправильно поняли, ― рассказал Infopro54 знакомый семьи.
Узнав о произошедшем, родители сначала находились в шоковом состоянии, а потом все-таки решили обратиться в полицию.
― Сейчас в развратных действиях сексуального характера разбираются следователи, ― коротко пояснил источник в МВД региона.
Фото: freepik.com — yanalya
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