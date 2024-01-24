Школьница пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Новосибирске

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Первомайском районе Новосибирска днем 24 января.

Автомобиль «Ваз 2106» под управлением 70-летнего водителя при развороте в обратном направлении на автодороге по улице Первомайской столкнулся со встречными Mercedes-Benz и Toyota Corolla Fielder.

— В результате аварии пострадала 9-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сиденье отечественного легкового автомобиля. Ребенок доставлен в больницу, характер травм уточняется, — рассказали в городском ГИБДД.

На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что сегодня утром В Калининском районе Новосибирска автомобиль Mercedes, за рулем которого была 48-летняя женщина, сбил пешехода.