Инспектора Россельхознадзора арестовали за взятки от коммерсантов в Новосибирске

Ленинский районный суд города Новосибирска отправил под стражу на два месяца государственного инспектора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Россельхознадзора. Его подозревают в получении взяток. Инспектору назначено два месяца пребывания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

По версии следствия в 2024 году сотрудник Россельхознадзора регулярно получал взятки от двоих руководителей коммерческих организаций. Деньги ему передавали за незаконное оформление фитосанитарных сертификатов на право ввоза пищевой продукции на территорию Новосибирской области. Общая сумма взятки составила 200 тысяч рублей. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России.

Помимо сотрудника Россельхознадзора по этому делу проходят еще два фигуранта. Двоим руководителям коммерческих организаций вменяют ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие). Один из предпринимателей уже признал свою вину в полном объеме. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Также следователем мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ. Второй участник преступного сговора задержан.

На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.

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