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«Интеллектуальное днище»: матерные кружки к 23 февраля возмутили жителей Новосибирска

  • 21/02/2024, 12:42
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«Интеллектуальное днище»: матерные кружки к 23 февраля возмутили жителей Новосибирска
Чашки ручной работы с нецензурными словами появились на популярной в городе ярмарке.

Жителей Новосибирска возмутили появившиеся в продаже к 23 февраля чашки ручной работы на ярмарке SHOPPING WEEKEND. Дело в том, что, вместо добрых креативных пожеланий, на кружках красуются нецензурные фразы.

«Неприличные» сувениры на витрине заметила жительница города Наталья Сапко.

— Увидев мою реакцию, продавцы с улыбкой пояснили: «Да, мы материмся», — рассказала VN.ru женщина.

Собеседница считает, что это неприемлемо для воспитанных людей и для общества в целом.

— Пропаганда мата? Позор и тем, кто делает, и тем, кто допускает такое. Надо же понимать уместность мата. Не маргиналы вроде, — возмущается Наталья.

Женщина опубликовала порицающий нецензурщину пост на своей странице в «ВКонтакте», высказалась по выставленной на продажу «сувенирке» и призвала избавлять социум от мата.

— Я НЕ принимаю эту моду на маты везде и повсюду. Они звучат со сцены, с ТВ, на нем молодежь разговаривает, типа круто считается.. Хотя по факту наоборот — выдает низкий уровень интеллекта и отсутствие воспитания. Лично на кухне у себя, это дело каждого, всё остальное для меня как минимум бескультурье, максимум интеллектуальное днище, — высказалась Сапко.

Большинство подписчиков поддержали возмущение сибирячки.

— Это сплошь и рядом даже в школах — иногда группа детей из школы идёт, на вид лет по 9-10 — ужас , как они матерятся, прямо уже предложениями.

— Согласна! Мат допустим только в компании единомышленников.

— Кошмар! Где цензура? Ну хотят — пускай продают и такое, но зачем выставлять это! А если там пятилетний ребенок пройдет и это прочитает?

Нашлись и несогласные с ярлыком «интеллектуального днища».

— А как же Пушкин? Он написал немало матерных рифм. Сам поэт на этот счёт говорил так: «Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся — какова компания, таков и разговор…».

Ранее редакция сообщала о том, что на подарки мужчинам к 23 февраля тратят меньше, чем на подарки женщинам к 8 Марта.

Фото: коллаж Infopro54.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : цензура подарки 23 февраля


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