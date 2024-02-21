«Это просто грабеж!»: новосибирская IKEA удивила покупателей совсем не шведскими ценами

Огромный ажиотаж вызвало открытие магазина IKEA в одном из гипермаркетов Новосибирска. Владелец выложил на прилавок полюбившийся многим товар шведского бренда, но при этом сильно его завысил в цене. А ведь многие помнят, что шведские безделушки и мебель всегда славились не только интересным дизайном, качеством, но и доступностью. Теперь это, увы, не так.

― Когда в нашем городе закрылась IKEA в «Меге», то товар со склада распродавали «по своим». И вот один предприимчивый коммерсант скупил все остатки, а теперь их реализовывает. Стоит сказать, что когда магазин полноценно работал, то его сотрудникам было разрешено приобретать только ограниченное количество товара, чтобы не было возможности перепродать. После закрытия правила, конечно, поменялись. Нужно было освобождать склад. В хорошие времена наша IKEA в «Меге» сильно превосходила по выручке даже московские точки, ― рассказал Infopro54 бывший работник магазина.

Понятно, что на новой точке в гипермаркете нет уже былого размаха. Покупатель не увидит здесь дизайнерских квартир, грамотной раскладки продукции и прочих прелестей, за которыми сюда шли сибиряки.

Но больше всего посетителей расстроили цены.

― Это просто грабеж! Такое ощущение, что коммерсант буквально наживается на чужом бренде. Можно подумать, эти тапки везли в Новосибирск с самой Швеции. Все прекрасно знают, что товар производился в России. Теперь это делают другие страны. Зачем так откровенно людей обманывать? Сходила, посмотрела, желания что-то покупать не возникло, ― возмущается Татьяна, жительница областного центра.

Телеграм-канал SHOT сравнил цены и тоже пришел к выводу, что новосибирский магазин открылся явно для олигархов.

Письменный стол ALEX

новосибирская IKEA — 49 499 ₽

онлайн-магазины от 25 000 ₽

шведская IKEA — 11 500 ₽

Тумба ALEX

новосибирская IKEA — 38 499 ₽

онлайн-магазины от 25 000 ₽

шведская IKEA — 11 500 ₽

Кастрюля ANNONS

новосибирская IKEA — 3349 ₽

онлайн-магазины от 750 ₽

шведская IKEA — 700 ₽.

Впрочем, после первого впечатления и созданного резонанса, сибиряки уже потеряли интерес к этой торговой точке. По словам кассиров «Ленты», где расположилась IKEA, большого потока покупателей здесь нет.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы продают на Avito эксклюзивные товары из ИКЕА с огромной наценкой.