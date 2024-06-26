Сварщик сорвался с 4 этажа на стройке в Новосибирске

Во время работ на стройке, которая ведётся между домами №13 и 13/2 на улице Связистов, погиб мужчина.
Как сообщает паблик АСТ-54 в «ВКонтакте», 40-летний монтажник-сварщик сорвался с четвёртого этажа шахты лифта.
По словам родственников погибшего, они опасаются, что всю вину в произошедшем могут возложить на их близкого. Также они отметили, что следователь уже побывал на месте гибели сварщика, но представителя трудовой инспекции они не видели.
Ранее редакция сообщала о том, что бригадиру дали условный срок за гибель рабочего в театре Афанасьева в Новосибирске. Электромонтажник упал, когда устанавливал освещение в зрительном зале.
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