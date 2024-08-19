«Интер РАО» закрыла сделку по покупке новосибирского «ЭЛСИБа»

Группа «Интер РАО» завершила сделку по приобретению новосибирского завода НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

— Новое приобретение обеспечит масштабный синергетический эффект при взаимодействии с другими компаниями нашей группы, — сообщили в пресс-службе «Интер РАО». — Так, например, турбины «Уральского турбинного завода» в подавляющем большинстве сопряжены с генераторами «ЭЛСИБ».

«ЭЛСИБ» является одним из крупнейших электромашиностроительных предприятий Сибири. Предприятие занимается проектированием и производством генераторов, крупных электрических машин для всех типов электростанций. Производит более 20 моделей турбогенераторов различных типов исполнения и мощности, а также гидрогенераторы и электродвигатели переменного тока.

Напомним, о том, что «Интер РАО» хочет купить «ЭЛСИБ» стало известно в июне. По данным «Коммерсанта», актив оценивался в 10-13 млрд рублей. ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) купила 70% акций новосибирского НПО «Элсиб» в марте 2019 года. До этого, в 2018 году, СГК закрыла следку по приобретению у группы Rucom АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»).

По данным Seldon.Basis, в 2023 году «ЭЛСИБ» получил выручку 7,3 млрд рублей (+43%), чистая прибыль предприятия составила 660,8 млн (+58%).

«Интер РАО» — одна из крупнейших энергетических корпораций в России. Она управляет генерирующими компаниями в Омской, Томской областях и Башкортостане.

Основными акционерами «Интер РАО», по данным компании на 2022 год, были государственные «Роснефтегаз» и «Россети», а также АО «Интер РАО Капитал». Ещё более 30% акций были в свободном обращении.

Ранее редакция сообщала о том, что в уставной капитал «Россетей» передали акции новосибирских компаний.