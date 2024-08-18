Смягчить последствия химиотерапии при лечении онкологии получилось у новосибирских ученых

Учёные Новосибирского государственного педагогического университета и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины получили синтетический антиоксидант ТС-13, который уменьшает кардиотоксичность доксорубицина. Это препарат, который используется для лечения злокачественных заболеваний, но оказывает токсичное воздействие на сердце.

Полученный новосибирскими специалистами антиоксидант эффективно смягчает нежелательные общетоксические и кардиотоксические проявления терапии, пояснили в пресс-службе вуза.

— Все химиотерапевтические препараты предназначены для того, чтобы привести к гибели клетку организма, поражённую опухолью. Но эти клетки не настолько сильно отличаются от здоровых, чтобы их можно было умертвить, не повлияв на здоровые клетки., — говорит директор ИЕСЭН НГПУ доктор химических наук, профессор Наталья Кандалинцева.

Результаты исследований опубликованы в №5 «Сибирского научного медицинского журнала» за 2023 год. Свойства препарата изучались в Белорусском государственном университете и Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке.

По словам разработчиков, аналогов препарату ТС-13 среди антиоксидантов не существует, поскольку он не просто снижает токсичное воздействие доксорубицина на сердце, но и активизирует противоопухолевую активность этого средства. В НГПУ и ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины рассчитывают, что в ближайшее время появится возможность провести доклинические испытания нового антиоксиданта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы скоро передадут заказчику установку для лечения онкологии.