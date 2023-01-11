Интерес россиян к казахстанской валюте продолжает расти

Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio, уверен, что наиболее сложным для финансовых рынков периодом должны стать 1-ый и начало 2-го квартала 2023 года, при этом ориентировочный период слабости тенге он определил с февраля по апрель-май.

К ослаблению нацвалюты РК, по мнению эксперта, могут привести ставшие уже стандартными причины, это сокращение нефтяных доходов из-за резкого ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, а также экстремальный всплеск оттока капитала развивающихся рынков из-за бегства глобальных инвесторов из рисковых активов.

В настоящее время расчет осложняется тем, что курс нацвалюты РК в прошлом году уже просел к доллару США и евро на 7% и теперь не совсем понятно стоит ли брать это снижение в расчет или отсчитывать 20% падение поверх него, добавляет Нурбек Искаков, и так как ответ пока не известен, остается просчитать два сценария снижения тенге в 2023 году.

— В первом, более мягком, стоит ожидать падения курса нацвалюты РК в 2023 году на 10-13% от текущих уровней (462,0 к доллару США и 494,0 к евро). Ориентирами здесь можно считать минимумы февраля-марта 2022 года, отметки в 500,0-510,0 за доллар США и 540,0-550,0 за евро, считает аналитик. — А во втором, более жестком варианте, падение нацвалюты Казахстана в 2023 году достигнет 20%. Тогда целевыми ориентирами для тенге станут рекордные курсовые отметки в 540,0-550,0 за доллар США и 570,0-580,0 за евро.

Искаков подчеркнул, что мягкий вариант более реалистичен, тем не менее понимание более жесткого сценария, позволит не растеряться, если он все-таки он реализуется в следующем году.

Ранее редакция публиковала рекомендации экономиста не торопиться избавляться от долларовых сбережений.

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