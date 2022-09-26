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«Пусть доллары лежат»

  • 26/09/2022, 13:48
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что делать с долларами
Экономист порекомендовал гражданам России не торопиться избавляться от долларовых сбережений.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» призвал россиян, имеющих накопления в долларах, не принимать скороспелых решений.

— Пусть доллары лежат — время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет, — сказал он.

Экономист уверен, что курс доллара относительно рубля в ближайшее время не возрастет, а на фоне объявления в России частичной мобилизации он может и поднимется, но быстро вернется к уровню 59-60 рублей.

Михаил Беляев отметил, что доллары могут пригодиться, если предстоит путешествие за границу. Американская валюта актуальна во всех странах, несмотря на геополитическую ситуацию, так как страны имеют достаточно развитые отношения с Соединенными Штатами, и там доллар по-прежнему в ходу.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : что делать с долларами рекомендации эксперта курс доллара валюта


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