Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» призвал россиян, имеющих накопления в долларах, не принимать скороспелых решений.

— Пусть доллары лежат — время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет, — сказал он.

Экономист уверен, что курс доллара относительно рубля в ближайшее время не возрастет, а на фоне объявления в России частичной мобилизации он может и поднимется, но быстро вернется к уровню 59-60 рублей.

Михаил Беляев отметил, что доллары могут пригодиться, если предстоит путешествие за границу. Американская валюта актуальна во всех странах, несмотря на геополитическую ситуацию, так как страны имеют достаточно развитые отношения с Соединенными Штатами, и там доллар по-прежнему в ходу.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители.