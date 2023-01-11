Застройщики-лидеры по вводу жилья в Новосибирской области в 2022 году

Первое место в рейтинге в Новосибирской области и 106 место по России заняла ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» — в 2022 году девелопер ввел более 61,2 тысячи кв. м жилья. Это пять многоквартирных домов в ЖК «Чистая Слобода». По итогам 2021 года застройщик занимал 11 место с объемом ввода 41,3 тысячи кв. м жилья.

На второе место поднялась строительная компания «ВИРА-Строй», которая за год возвела более 60,5 тысячи кв. м жилья (6,4 тысячи кв. м с переносом сроков). Застройщиком сданы шесть многоквартирных домов в двух жилых комплексах (ЖК «Новые Матрешки» и «Матрешкин двор»). Компания занимает 73 место в российском рейтинге и имеет рейтинг 4,5 балла по соблюдению декларируемого срока ввода жилья. В 2021 году девелопер ввел более 41,3 тысячи кв. м жилья. Напомним, недавно компания провела ребрендинг и получила название VIRA. Дом бизнес-класса GRANDO на улице Фрунзе строится уже под новым брендом.

ГК «СОЮЗ» (зашла в Новосибирск в 2015 году из Барнаула) оказалась на третьем месте в региональном рейтинге и на 108 месте в общероссийском. За год застройщиком возведены 59,7 тысячи кв. м жилья. Это четыре многоквартирных дома в двух жилых комплексах (ЖК «Галактика» и «Акварельный 3.0»). В 2021 году застройщик сдал 29,2 тысячи кв. м жилья и занимал 16 место в рейтинге.

Четвертое место — у СК «Сибирьинвест», которая ввела за год 55,5 тысячи кв. м жилья: семь многоквартирных домов в трех жилых комплексах (ЖК «Чернышевский», ЖК «На Покатной» и ЖК «На Шоссейной»). По данным ЕРЗ, более 6,1 тысячи кв. м жилья компания ввела с переносом сроков. Рейтинг застройщика по соблюдению декларируемого срока ввода жилья составляет 4,5 балла. В общероссийском рейтинге компания занимает 124 место. В 2021 году компания была на девятом месте в региональном рейтинге.

Замыкает пятерку лидеров ГК «Первый строительный фонд» («ПСФ»). Она ввела в 2022 году 55,1 тысячи кв. м жилья. Это четыре дома в трех жилых комплексах (ЖК «Весенний», «Новый парк», «Первый на Киевской»). Девелопер занимает 106 строчку в общероссийском рейтинге. В 2021 году застройщик находился на шестой строчке регионального рейтинга с объемом 60,8 тысячи кв. м жилья.

Шестое место, согласно предварительным итогам, — у компании «Энергомонтаж» с объемом 46,2 тысячи кв. м жилья. Годом ранее застройщик ввел более 64 тысяч кв. м.

Далее идут СФ «Проспект» и ГК «Дом-Строй». Они находятся на седьмом и восьмом месте соответственно в региональном рейтинге и 191 и 195 местах — в российском рейтинге застройщиков. При этом «Проспект» поднялся в рейтинге на 17 пунктов к прошлому году, а «Дом-Строй» — на 10 пунктов. В 2022 году СФ «Проспект» ввела в эксплуатацию 41,3 тысячи кв. м (три многоквартирных дома в ЖК «Никольский»). На счету ГК «Дом-Строй» более 40,6 тысячи кв. м жилья (три дома в двух жилых комплексах). При этом почти 23,6 тысячи кв. м «Дом-Строй» ввел с переносом сроков сдачи.

На девятом месте с объемом более 31,6 тысячи кв. м жилья находится компания «Брусника». По сравнению с прошлым годом, она потеряла в рейтинге пять строчек. В 2022 году девелопер также ввел более 31,6 тысячи кв. м жилья (пять многоквартирных домов в двух жилых комплексах).

Замыкает десятку лидеров «Группа «МЕТА». Она ввела 28,5 тысячи кв. м жилья.

Лидер прошлого года ГК «Расцветай» опустилась в рейтинге на 10 пунктов и заняла 11 место в региональном рейтинге.

Всего в региональном рейтинге за 2022 год отражен 61 застройщик.

В ЕРЗ подчеркнули, что окончательный топ будет опубликован в феврале 2023 года — после завершения сверки с застройщиками.

Ранее редакция рассказывала о новосибирских застройщиках, которые лидируют по объемам текущего строительства.