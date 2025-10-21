Русфонд собирает средства на лечение 4-летнего мальчика с диагнозом ДЦП

Когда Тимофею исполнился один месяц, невролог выявил у него сильный тонус мышц, назначил массаж. Ребенок вовремя начал держать голову и переворачиваться, но затем развитие замедлилось. Только после года мальчик пополз и начал садиться, в полтора – ходить вдоль опоры и стоять самостоятельно.

— Каждые три месяца мы проходили курсы реабилитации за счет государства, также оплачивали лечение сами и с помощью благотворителей. Благодаря терапии сын научился вставать на ноги сам, делать несколько шагов. Но при ходьбе заваливается назад, нужно его постоянно подстраховывать. Летом в индивидуально изготовленных ортезах, фиксирующих голень, Тимофей начал недолго ходить сам по ровной дороге, но сейчас, в теплой одежде и обуви, шагать ему тяжело. В речи у сына только отдельные слова и простые предложения. Недавно Тимофей пошел в коррекционную группу детского сада, занимается там с логопедом. Он коммуникабельный, тянется к детям, интеллект у сына сохранный, — рассказывает мама Тимофея Марина Богданова.

По словам врачей, у мальчика детский церебральный паралич, задержка двигательного и речевого развития. Он нуждается в реабилитационном лечении.

— Мы будем заниматься укреплением мышц спины, пресса и ног, улучшением равновесия и координации, растяжением мышц ног, увеличением подвижности суставов рук и ног, отрабатывать правильную биомеханику ходьбы, развивать речь ребенка, — говорит Ольга Назарова, невролог Медицинского центра «Сакура» (Челябинск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 282 344 рубля. Семья Тимофея не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нам с мужем его оплату не потянуть. Прошу, помогите! — просит Марина.

Помочь Тимофею можно по ссылке.