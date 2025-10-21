Правила строительства небоскрёбов предложили обсудить новосибирцам

Мэрия Новосибирска проводит общественное обсуждение и публичные слушания по изменению правил землепользования и застройки в городе. Соответствующее оповещение размещено на сайте мэрии. Они пройдут с 22 по 24 октября.

Проект решения слушаний содержит несколько основных разделов. Один из них касается внесения изменений в текстовую часть правил застройки: строительство небоскрёбов, изменение требований по озеленению и благоустройству детских площадок, устранение некоторые правовых неточностей.

Например, он уточняет, что проектом правил предложено разрешить строительство небоскрёбов в зонах ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения), ОД-4.3 (специализированная многоэтажная) и Ж-1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности), а также увеличить плотность застройки и минимальный размер квартиры в «уникальных сооружениях».

При этом в Новосибирске уже год действует разрешительная система выдачи разрешений на строительство и предусматривает возведение жилых домов только в рамках КРТ.

Кроме того, на публичных слушаниях предложено актуализировать карты градостроительного зонирования и АГО вслед за Генеральным планом. А также обсудить изменение границ территорий предполагаемого КРТ и выход из него большого массива частного сектора в 6 районах города.

Собрания участников публичных слушаний по проекту новой редакции Правил землепользования и застройки пройдут 22 октября в администрации Октябрьского района (ул. Сакко и Ванцетти, 33), 23 октября в администрации Ленинского района (ул. Станиславского, 6а) и 24 октября в администрации Советского района (проспект Академика Лаврентьева, 14).

Ранее редакция сообщала, что прокурор запретил строить 60-этажный небоскреб в Новосибирске.