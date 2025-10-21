В новосибирской школе Хилокского жилмассива оценили адаптацию детей мигрантов

В Новосибирске завершился проект по оценке социализации и адаптации детей-инофонов. Так называют детей мигрантов, не говорящих на русском языке. Проект был реализован общественной организацией «Гражданский патруль», которую возглавляет экс-депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов.

Полное название проекта «Анализ влияния программ социальной адаптации детей-инофонов на уровень их интеграции в российское общество и формирование у них российской гражданской идентичности». Этот анализ проводился в течение одного неполного учебного года: с 1 ноября 2024-го по 31 мая 2025-го. Infopro54 изучил документы и финальный отчет проекта и поговорил с Ростиславом Антоновым.

Исследование адаптации и социализации детей мигрантов проводилось в двух школах: в школе №66 и в Центре образования «Верх-Тулинский». Конечной целью проекта было обследование учеников именно школы №66, которая находится в Хилокском жилмассиве. Данный район города известен высокой концентрацией мигрантов. Там живут и работают выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Это приводит к определенным социальным последствиям. Школа, расположенная на «Хилке», отличается высокой долей учеников, которые плохо говорят на русском языке, или не владеют им вовсе. Под определение «инофоны» попадают дети мигрантов, недавно въехавших в Россию. На то, чтобы начать понимать и говорить по-русски на уровне, позволяющем учиться в общеобразовательной школе, у таких детей, по оценкам педагогов, уходит от полугода до одного года. Как этот период проходит у школьников-мигрантов, инициаторы проекта как раз и хотели посмотреть. В документах проекта указано, что в школе №66 этнически русских учеников всего 15%. Исследования в Верх-Тулинской школе, где детей-инофонов не более 10%, нужны были для сравнительного анализа.

В школе Хилокского жилмассива в общей сложности было обследовано 142 ребенка-инофона (74 – в возрасте 10-13 лет, 68 – в возрасте 14-19 лет). Психодиагностическое тестирование определяло уровень социокультурную дезадаптацию, гражданскую идентичность, индекс толерантности, уровень агрессии и враждебности. В итоге было выделено три группы (три аккультурационных профиля), в том числе дезадаптивный профиль. То есть это дети, которые отличаются низкими показателями культурной адаптации, психологического благополучия и социальных навыков. Такие дети отличаются высоким уровнем тревоги и/или агрессии. Сколько именно таких детей было выявлено, в отчете не указано.

— У нас есть эти данные, конечно. В том числе о доле детей с низким уровнем адаптации. Публично называть их не буду сейчас. Скажу только, что такие дети есть, и это серьезная проблема. Вся информация передается в Министерство образования и другие официальные структуры. У нас собрана команда профессиональных психологов, кто работает с нами в этом направлении. И мы смотрим детей, смотрим, как меняются их взгляды в динамике. Это, на мой взгляд, единственное в Новосибирске полевое исследование. Мы считаем крайне важным, понимать, чем интересуют дети мигрантов, чем они живут, как встраиваются в наш социум и насколько они понимают, где они вообще находятся. Здесь же очень важно, если человек приехал жить в Россию, если он получил российское гражданство, чтобы он был лоялен России, — сообщил Infopro54 председатель правления Новосибирского областного общественного фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

На данный проект был получен грант в размере 824 тысяч рублей. На продолжение работы по теме адаптации детей-инофонов в текущем году «Гражданский патруль» подал заявку еще на один грант на сумму 902 тысячи рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске в 2024 году насчитали 15 школ, в которых учатся дети мигрантов, не говорящие по-русски. С 1 апреля 2025 года в России начал действовать закон об обязательном тестировании детей-мигрантов на знание русского языка. О том, сколько детей было протестировано в Новосибирске, и какова доля тех, кто не справился, можно прочитать здесь.