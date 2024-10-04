Инвестор ускорил строительство ГЧП-поликлиник в Новосибирске

Группа «ВИС» сообщила об ускорении работы по строительству ГЧП-поликлиники №16 на площади Райсовета в Ленинском районе Новосибирска. Как отметили в компании, на объекте строители вышли на отметку 3 этажа.

— Полтора месяца назад был закончен монолитный ростверк фундамента, а к сегодняшнему дню забетонировано уже 35% каркаса четырёхэтажного здания. На стройплощадке занято более 70 человек, ведутся работы по устройству плит перекрытий и армированию колонн третьего этажа, утепление стен подвала. Завершить монолитные работы планируется до конца года, — уточнили в пресс-службе ГК «ВИС»

Поликлиника рассчитана на 1194 посещения в смену и сможет обслуживать 80 тысяч жителей Ленинского района. Общая площадь — свыше 13,8 тысяч м². Здесь предусмотрены рабочие места для 876 специалистов.

Напомним, на сентябрьской сессии регионального парламента министр экономического развития Лев Решетников второй раз сообщал о том, что область планирует расторгнуть соглашения по строительству четырёх поликлиник в рамках государственно-частного партнерства. В этот список входит и поликлиника на площади Райсовета.

На данный момент два ГЧП-объекта из семи получили разрешения на ввод в эксплуатацию, до конца года ожидается сдача ещё одного медучреждения.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе.

В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, как группа ВИС прокомментировала информацию о планах правительства региона по расторжению договора по строительству поликлиник в Новосибирске.