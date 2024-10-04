Пережали: водителей такси пытаются вернуть в легальное поле

Ужесточение требований в сфере такси способствует перетоку самозанятых водителей на серый рынок. С целью заново легализовать таксопарк парламентарии предлагают ослабить ряд отраслевых требований, внеся изменения во вступивший в силу год назад федеральный закон «О такси». В числе прочего законодатели хотят сократить частоту прохождения проверки здоровья водителей, техосмотра машин до появления предрейсовых осмотров в дистанционном режиме. Также планируется дать послабления по оклейке и окраске автомобиля и позволить не вносить машины в реестр такси.

Напомним, новосибирские водители такси нередко сталкиваются с проблемами в процессе регистрации в реестре такси.

— Даже правильно заполненное заявление не является гарантией того, что водителя зачислят в реестр, — рассказал редакции Infopro54 глава новосибирской ассоциации работников такси Андрей Артюх. — Порой люди неделями ждут подтверждения. Вот сейчас очередной такой случай. Человек готов выходить на работу уже сегодня, но его не зачисляют в реестр. Хотя заявление заполнено идеально и никаких проблем возникнуть не должно было.

Поправки к закону «О такси», колторые продвигают депутаты, коснутся и агрегаторов этой сферы услуг. Если поправки вступят в силу, то они должны будут встроить в электронный путевой лист опросник для водителей о техническом состоянии машин и здоровье их самих.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что водители такси из-за роста требований и финансовой нагрузки уходят работать в «серый» сектор и сами ищут клиентов в соцсетях и мессенджерах, минуя агрегаторы и официальные таксопарки. Андрей Артюх прогнозировал, что в перспективе количество водителей такси, работающих в официальном поле, может уменьшится на 30%.

Ранее редакция рассказывала о том, что из-за введения туристического налога в Новосибирске бюджетные операторы индустрии гостеприимства могут уйти в тень.