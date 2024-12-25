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Инвестор хочет вложить миллиард рублей в производство дверей в Новосибирске

  • 25/12/2024, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Инвестор хочет вложить миллиард рублей в производство дверей в Новосибирске
Но пока не может найти участок для размещения предприятия

Новосибирская компания ООО «Дор Хауз», которая занимается производством корпусной мебели, входных и межкомнатных дверей, планирует расширить производство. С этим проектом собственник компании Илья Сангин вышел на инвестиционный совет Новосибирской области.

— Сегодня наши производственные площади составляют около 4 тысяч квадратных метров. Объем производства — до 35 тысяч изделий в год. Мощности загружены на 100%. В связи с этим принято решение о расширении производства, — пояснил предприниматель.

В планах инвестора строительство производственного комплекса площадью 10-15 тысяч кв метров. Объем инвестиций в проект он оценил в миллиард рублей, из них 70% —собственные средства компании, 30% — заемные.

— Планируем изготавливать корпусную мебель для дома и офисов, входные двери, в том числе, металлические, с терморазрывом, технические, противопожарные. По нашим прогнозам, объем производства составит 150 тысяч изделий в год, — пояснил Сангин.

Проект компания планирует реализовать в пять этапов: с 2025 до 2029 годы, с выходом на полную проектную мощность в 2030 году. На производстве будет создано 88 рабочих мест, предполагаемый объем отчислений налогов в консолидированный бюджет за 7 лет составит более 500 млн рублей.

— Для реализации проекта выбран земельный участок в общей площадью 2,7 гектара, который расположен на Бердском шоссе недалеко от разъезда Иня. Участок на данный момент не сформирован, — сообщил Илья Сангин.

Однако, в ходе обсуждения выяснилось, что заинтересовавший инвестора участок не подходит для строительства предприятия. Под ним проходит полутораметровый   коллектор, который идет из Бердска с охранной зоной порядка 20 метров. Труба находится в условно-аварийном состоянии и требует замены. Кроме того, на первой линии находятся пять двухэтажных домов с высокой степенью износа, а рядом расположен частный сектор. Эксперты не исключили, что появление в этой локации предприятия может вызвать недовольство местных жителей.

В итоге на инвестсовете было принято решение проработать вопрос с участком и конфигурацией размещения объекта, только после этого будет рассмотрен вопрос о присвоении проекту статуса масштабного инвестиционного.

ООО «Дор Хауз» создано в 2015 году.  Поставляет продукцию по регионам России, а также в страны СНГ, такие как Казахстан, Кыргызстан. По словам Ильи Сангина, выручка компании в 2024 году в Новосибирске составит около 400 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по производству строительного оборудования планируют запустить в Новосибирске. Инвестор готов вложить в проект 700 млн рублей. 

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Новосибирской области.

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Рубрики : Бизнес Промышленность Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : Производство дверей инвестсовет


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