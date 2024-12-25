Новосибирцу вынесен приговор за подготовку к теракту

2-й Восточный Окружной военный суд вынес приговор жителю Новосибирска Никите Горбунову за подготовку к теракту и сотрудничество с представителем иностранной организации, которому он оказывал содействие в деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

Напомним, Горбунов был задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УТ МВД России по СФО в январе 2023 года. Как отмечалось в сообщении правоохранительных органов, новосибирец планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России».

В квартире задержанного были обнаружены и изъяты подготовленные для теракта баллоны с кислородом, тысячи пуль и стальных шариков, которые он планировал использовать в качестве поражающих элементов, а также подготовленные для оплаты проезда на Украину 3200 долларов США. Дополнительный заработок мужчина планировал получить за счет продажи наркотических средств — конопли, которую он выращивал в домашних условиях.

Суд признал Никиту Горбунова виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, из которых 4 года ему предстоит отбывать в тюрьме, остальные 5 лет — в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что парикмахера отправили за решетку на 13 лет за попытку теракта в военкомате Новосибирска.