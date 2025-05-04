Летняя жара придет в Новосибирск во второй неделе мая

С 4 мая в Новосибирске вновь устанавливается жаркая погода. По данным Яндекс.Погоды, на следующей неделе практически все дни температура будет выше +20С. 9 мая метеорологи обещают жару до +27С. Осадки ожидаются в субботу и воскресенье 10 и 11 мая. В ночные часы температура на будущей неделе будет варьироваться от +8С до +17С.

По данным Gismeteo, следующая неделя может быть более дождливой. Так сервис передает, что осадки ожидаются почти каждый день, за исключением 7 и 9 мая. 10 мая к дождю добавится гроза.

В Новосибирские и области сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Для аллергиков наступает сложное время. В частности, зацвела черемуха, идет цветение березы и тополей.

Напомним, в Новосибирской области с 25 апреля по 12 мая действует особый противопожарный режим. В частности, в регионе запрещено разжигать костры и ходить в лес.