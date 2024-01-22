Инвесторов для установки восьми комфортных остановок ищут в Новосибирске

Мэрия Новосибирска готовит конкурсную документацию для заключения инвестиционных договоров по созданию еще восьми остановок, оснащенных электронным табло.

Три из них расположены в Ленинском районе («Автокомбинат» на Троллейной и два павильона на «Ж/м Станиславский»), два — в Калининском («Ул. Гребенщикова» и «Ул. Свечникова»), по одному в Кировском («Ул. Немировича-Данченко»), Дзержинском («Кафе «Лада» по ул. Бориса Богаткова) и Заельцовском («Профилакторий» на ул. Жуковского). Ранее речь шла о 9 остановочных павильонах. Из списка исключена остановка в Ленинском районе.

По данным муниципалитета, на 29 декабря 2023 года в городе заключено 13 инвестиционных договоров на создание и размещение объектов дорожного сервиса. По результатам пяти первых контрактов город получил 11 навесов, общий объем привлечённых инвестиций по первым договорам составлял 16,9 млн рублей, их них 7,08 млн – муниципальное имущество.

Управлением инвестиций отобран и направлен на согласование перечень еще из 18 остановочных пунктов. Работа по реализации проекта «Комфортные остановки» продолжается, отмечают в муниципалитете.