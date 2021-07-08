Инвестору добавили земли под промышленный парк в Верх-Туле

Распоряжением губернатора региона три участка земли под Верх-Тулой сменили категорию — с сельхозземель на земли промышленности. Как говорится в документе, для размещения промышленного парка. Совокупная площадь участка — 255 тысяч кв. м. Ходатайство о смене категории подал Виталий Абрашин.

Руководитель компании «Лидер Инвест-Групп» Михаил Камбаров сообщил Infopro54, что речь идет о проекте, который развивает его компания, но детали на момент подготовки материала не уточнил.

Напомним, компания «Лидер Инвест-Групп» презентовала проект по созданию масштабного производственного кластера в Верх-Туле в августе 2018 года и получила поддержку губернатора Новосибирской области. Инвесторы анонсировали, что на территории будет создан агро-туристический комплекс, экопоселок, бизнес-парк «Лидер», общественно-деловая и парково-рекреационная зоны, конно-спортивный центр «Свобода». По прогнозам, которые ранее озвучивал инициатор проекта, только на территорию бизнес-парка «Лидер» должны были зайти до 25 резидентов, на площадку агропарка — до 30 компаний. Объем инвестиций в проект Михаил Камбаров оценивал в 14,5 млрд рублей (в ценах 2018 года). Бизнес-план предусматривал выход проекта на полную мощность к 2026 году, возврат вложенных инвестиций еще через 10 лет.

Судя по сайту проекта, который ведет «Лидер Инвест-Групп», в 6 км от Новосибирска идет реализация масштабного инвестиционного проекта комплексного развития на территории площадью 2,5 тысячи га. В этот проект входят:

— Бизнес-парк «Лидер», который занимает площадь 31 га. Предназначен для размещения офисных зданий, складов, производственных объектов IV, V классов опасности. Для резидентов предлагаются участки от 10 соток до 10 га по цене от 60 тысяч рублей за сотку.

— Придорожный парк «Лидер», занимает 95 га. Предназначен для размещения СТО, автомоек, общепита, АЗС, гостиниц, складов, гаражей, парковок, магазинов, выставок и ярмарок, ТРЦ площадью более 5 тысяч кв. м. Земельный участки от 20 соток до 10 га по цене от 50 тысяч рублей за сотку.

— Агропромышленный парк для размещения проектов по профильному производству. Занимает 160 га. Предназначен для скотоводства, выращивания сельхозкультур, создания теплиц, хранения и переработки сельхозпродукции, создания станций ремонта и гаражей для спецтехники, зернохранилищ, птицеводства и рыбоводства, пчеловодства и т.д. Земельные участки предлагаются от 10 соток до 10 га по цене от 50 тысяч рублей за сотку.

В состав кластера также входит поселок «Сибирские просторы» — 234 участка (21 га) в первой очереди. Проектом предусмотрено строительство еще 12 минипоселков, под это зарезервированы 140 га.

На сайте компании публикуется фоторепортаж с ходом работ на территории бизнес-парка «Лидер». Судя по размещенной информации, в списке резидентов, которые уже вышли на площадку и начали работу, — производство профилированного бруса, полиэтиленовой тары, обработка черных металлов, а также офисные помещения резидентов. Кроме того, в парке создается инфраструктура: дороги, подстанция, ЛЭП, газопровод.

«Лидер Инвест-Групп» — один из крупнейших девелоперов Новосибирской области.