Инвестору ТРК «Эдем» отклонили реновацию курорт-отеля «Морозово»

— Наша компания приобрела гостиничный комплекс «Морозово». Сейчас это убыточный проект. Загрузка в летнее время позволяет закрывать издержки, но работа с сентября по май приносит убытки. Именно поэтому мы приняли решение провести реконструкцию объекта, чтобы повысить его привлекательность для жителей и гостей области, — заявил, выступая на инвестсовете, гендиректор ООО «Эдем» Владислав Плотников.

В рамках реновации инвестор намерен провести реконструкцию здания и расширить его номерную емкость с 38 до 120 номеров (площадь 1,4 тысячи кв. м), создать акватермальную зону с бассейном и пляжной зоной, а также медцентр на 200 мест для проведения реабилитационных мероприятий и чекапов (площадь 3,8 тысячи кв. м). Строительство планируется вести на участке площадью 6,8 га, расположенном на территории курорт-отеля.

Он напомнил, что компания «Эдем» была создана для реализации одноименного проекта — строительства ТРК «Эдем» в Советском районе.

— Он реализован. Средний трафик составляет 20 тысяч человек в день, общий объем реализации товаров и услуг — 0,5 млрд рублей в месяц. По этому показателю ТРК «Эдем» занимает второе место в Новосибирске после ТРЦ «Галерея Новосибирск». Успешность проекта и высокий cash flow поставили задачи по реинвестированию накопленной прибыли, — пояснил он источник финансирования реновации курорта «Морозово».

Общий объем инвестиций в проект составляет 0,5 млрд рублей, которые будут привлекаться как от выручки ТРК «Эдем», так и за счет займов от единственного акционера компании. Общий срок реализации проекта — 20 месяцев, запуск в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 года, выход на проектную мощность в 2023 году. После запуска проекта в компании будут работать 200 человек, из них 100 — на контракте, 100 — на аутсорсинге. В 2025 году средняя зарплата составит 25 тысяч рублей, к 2031 году — 42 тысячи рублей. Запланированная посещаемость проекта к 2031 году — около 100 тысяч человек в год, средний чек — 2164 рубля. Норма рентабельности проекта — 25%, срок окупаемости — 9 лет. В 2031 году компания планирует платить налоги с ФОТ — 20,7 млн рублей, а также налоги на прибыль и имущество — 12,4 млн рублей.

В качестве мер поддержки инвестор попросил содействия в изменении зонирования лесного участка, на котором расположен курорт-отель «Морозово», с лесопарковой зоны на эксплуатационные леса, а также в получении разрешения на строительство/реконструкцию объектов. Земля находится у компании в аренде на 49 лет. Кроме того, «Эдем» попросил льготы по налогу на имущество на срок реализации проекта.

Члены инвестсовета высказали сразу ряд замечаний к представленному проекту. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что средняя заработная плата в размере 25 тысяч рублей на 2021 год, прописанная в проекте, будет в два раза ниже, чем средняя по региону на ту же дату. Директор департамента имущества области Роман Шилохвостов отметил, что земли, о который говорит инвестор, относятся к лесному фонду.

В итоге, по предложению губернатора, инвестсовет отклонил поддержку проекта.

ООО «Эдем» создано в 2014 году. Участником компании являются Владислав Плотников (51%) и ООО «Новоград» (49%). УК – 246,7 млн рублей. ТРК «Эдем» введен в эксплуатацию в 2017 году.

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