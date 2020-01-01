«Единственная неудача — пропустили момент с театром Афанасьева»

— Анна Васильевна, как известно, в 2019 году у вас произошли существенные перемены, связанные с переходом на должность вице-мэра Новосибирска? Вы ощущаете разницу до и после назначения?

— Больше обязанностей, больше ответственности, но, с другой стороны, больше возможностей, потому что было принято решение о создании управления общественными пространствами, как раз включающими в себя все скверы, парки, зеленые зоны Новосибирска, чтобы они развивались отдельно. Мы планируем в январе познакомить жителей Новосибирска со всеми людьми, которые будут работать в этом направлении. Плюс представим главного садовника Новосибирска. Мы начинаем проект «Затулинский дисперсный парк», выходим на него. Сейчас мы на стадии разработки проектно-сметной документации. Уже в октябре 2020 года горожане смогут гулять по новому парку.

— На сессии горсовета один из депутатов задавал вопрос про пустыри. Предполагается ли и их облагородить, превратить в комфортные зеленые зоны?

— Это следующий этап. Вначале собираемся окультурить те парки и скверы, которые нам достались по наследству и которые такими являются. Мы проводили анализ более 240 общественных пространств, часть из них нам показали сами жители всех районов города как перспективные для развития зеленых зон.

— У меня много проектов. Они все для меня значимые. Наверное, в первую очередь, это Год театра. Мы много сделали проектов, которые посвящены театрам. Наконец, принято решение о выделении средств на реконструкцию театра Афанасьева. Во-вторых, реализован проект: мы в метрополитене сделали премьеру театра «Предел». То есть в 2019 году было очень много проектов, которыми я горжусь и которые сделаны с любовью.

Мы сейчас создаем центр «Патриот» и разрабатываем молодежный лагерь «Лидер», где как раз будут проходить летние выезды молодежи, чтобы она могла получать и первичное патриотическое воспитание. Плюс много проектов в рамках подготовки к 75-летию Победы. Например, у нас пройдет «Утро Победы» в 6 часов около здания областного правительства — как в 1945 году. Сделаем «Свечу памяти» не только на Монументе Славы: во всех районах выберем один из памятников, около которого пройдет акция. Будет еще много-много других мероприятий и фестивалей, которые также планируем провести в течение года.

— Мы являемся кураторами от мэрии подготовки к чемпионату мира, в том числе по туристическим маршрутам и другим направлениям. Но мы работаем и в постоянном режиме. Сейчас наши сурдолимпийцы вернулись с состязаний в Италии. Еще 11 наших спортсменов завоевали медали. Например, 9 наших хоккеисток являлись членами сборной, заняли третье место.

— Что не удалось из задуманного реализовать?

— Единственная неудача — это то, что мы пропустили момент с театром Афанасьева, когда не довели до его руководителя информацию о том, что деньги на реконструкцию здания выделены. Он об этом не знал. Все, как известно, закончилось хорошо, но сама ситуация оказалась неприятной для всех.

— Может, сначала что-то подобное было, потому что более 15 лет в Новосибирске не было женщины вице-мэра. Но сейчас мы друг другу помогаем, работаем одной командой.

— Вы работаете в команде мэра-коммуниста, а ваш супруг, как известно, в Законодательном собрании представляет партию «Единая Россия». Не сказывается ли это на семейной жизни?

— Нет, не сказывается, потому что мы оба любим город, и неважно, кто находится в какой партии. Я вообще беспартийная. Все прекрасно, когда есть любовь и понимание. Тогда все получается.

Фото: из личных архивов