Инвесторы «Мичуринского кластера» прошли предзащиту по программе Минпромторга РФ

Инвесторы частного индустриального парка «Мичуринский кластер» приняли участие в очередном этапе методической программы Минпромторга РФ «Лидеры развития инфраструктуры» и прошли предзащиту со своим проектом. Она состоялась в рамках форума ИнПарк в Новосибирске. Финальная защита проектов и подведение итогов программы «Лидеры развития инфраструктуры» пройдет в Ставропольском крае в рамках форума InRussia 17-18 октября.

— Пока инвестиции по этому проекту на нуле и движения нет. Но инициаторы проекта проходят учебу, — пояснил в кулуарах форума корреспонденту Infopro54 министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, гендиректор ООО «Индустриальный парк «Мичуринской кластер» Роман Корольков презентовал проект на инвестсовете Новосибирской области в сентябре 2023 года. На площадке 20 га в течение 7 лет компания планирует создать 18 проектов в формате light industrial. Речь идет о помещениях, построенных блоками площадью от 500 до 1000 кв. м, соединенных в один проект. В течение 7 лет инвестор планировал вложить в строительство производственных помещений 4,2 млрд рублей, включая НДС.

Препятствием к реализации проекта инвестор называл невозможность подключения к газоснабжению. Существующих мощностей недостаточно, но до строительства газопровода инвестор готов использовать для отопления электричество. Инвестор попросил у области поддержки в подведении необходимой инфраструктуры до границы участка

— «Мичуринской кластер» — проект типа greenfield, который займет 20 га. Он должен стать площадкой для небольших производственных предприятий, в том числе, сборочного формата, и сможет вместить до 100 резидентов. Главная цель проекта — создание готовой комфортной среды для бизнеса. Размер инвестиций в проект составляет почти 5 млрд рублей, — уточнили в министерстве. — Планируется, что проект будет реализован до 2031 года.

Стоит отметить, что на форуме ИнПарк федеральные спикеры, а также представители индустриальных парков из других регионов неоднократно подчеркивали, что спрос на производственные площади год от года растет. Причем резиденты предпочитают заходить в уже готовые и подключенные к инфраструктуре помещения.

Методическая программа «Лидеры развития инфраструктуры» направлена на формирование в субъектах Российской Федерации управленческих команд, обладающих необходимыми знаниями федеральных приоритетов развития промышленности и практическими навыками применения механизмов государственной поддержки, направленных на создание и развитие промышленных технопарков и индустриальных парков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставили промышленную площадку за 314 млн рублей.