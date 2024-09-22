Новосибирская школьница с позывным «Ребенок» спасает раненных бойцов в зоне СВО

Юная жительница Новосибирской области отправилась в зоне Специальной военной операции, чтобы спасать раненных солдат. Вчерашняя школьница, мечтавшая стать врачом, получила аттестат и подписала контракт с Министерством обороны РФ. Нармин отложила мечту на потом, решив сначала внести свой вклад в общую Победу.

Прибыв в очередной отпуск, сибирячка с позывным «Ребенок» приехала к волонтерам искитимской организации «Журавлик» и рассказала о работе госпиталя и о том, что сейчас необходимо там, где идут бои.

Активисты «Журавлика» своими руками изготавливают для наших солдат почти 40 наименований продукции — от маскировочных сетей до сухпайков.

Во время экскурсии по производственным цехам Нармин отметила тот, где упаковывают медикаменты и бинты, пишет VN.ru.

— Нужно все и побольше, — обратилась она к волонтерам.

«Ребенок» работает в сортировочном госпитале поселке рядом с Кременной на Краснолиманском направлении. Сюда поступают раненные бойцы с передовой. Здесь делают экстренные операции и направляют уже в тыл.

По словам девушки, коллектив госпиталя состоит из опытным хирургов, которые профессионально выполняют свой долг. Задача Нармин — выполнять поручения врачей, мыть, переодевать солдат.

Сибирячка отметила, что как солдат, так и медиков делают счастливыми письма от земляков, которые попадают к ним вместе с гуманитаркой.

— Читают и перечитывают, передают из рук в руки, ждут с каждым грузом гуманитарной помощи. Иногда заучивают, а потом передают на передовую — очень важно знать, что их ждут домой, любят и помнят. Мы знаем, мы уверены — победа будет за нами — уверена «Ребенок».

Сибирячка заключила контракт на два года, но останется в зоне Спецоперации до самой победы. По возвращению домой Нармин планирует осуществить свою мечту и отучиться на хирурга.

Ранее редакция сообщала о том, что спортивный стрелок из Новосибирска собрал комплект оборудования для снаряжения патронов снайперских винтовок для наших бойцов в зоне Спецоперации. Оборудование позволит повысить боеспособность целого подразделения.