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Инвесторы за день раскупили второй выпуск облигаций «Кузины»

  • 27/04/2023, 08:29
Автор:
облигации сети кондитерских Кузина
Самая популярная цена сделки — 112 тыс. руб.

Состоялось размещение второго облигационного выпуска ООО «Кузина». Весь объем был выкуплен инвесторами за один день. Об этом сообщает пресс-служба организатора займа ООО «Юнисервис Капитал».

Размещение выпуска Кузина-БО-П02 проходило по открытой подписке. За это время состоялось 295 сделок. Максимальный объем одной заявки — 6 млн руб., минимальная сумма покупки — 5 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована на уровне 237 тыс. рублей, а самая популярная заявка — 112 тыс. руб.

Напомним, что объем выпуска — 70 млн рублей, а номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). Предусмотрено частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Привлеченные инвестиции «Кузина» направит на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

— В структуре кредитных обязательств ООО «Кузина» задолженность перед банками занимает наибольшую часть кредитного портфеля (59%), обязательства по гашению облигационного займа составляют треть всей задолженности, оставшаяся часть (13%) — прочие заимствования. «Кузина» своевременно обслуживает финансовый долг, следуя графикам гашения. Общий размер кредитных обязательств по итогам 2022 года сократился на 38%, — говорится в сообщении «Юнисервис Капитал».

Напомним, что у «Кузины» уже имеется один выпуск в обращении, размещенный в сентябре 2019 году с объемом эмиссии в 55 млн руб. и ставкой 15% годовых. На 31 март 2023 года эмитент осуществил 25 частичных досрочных погашений, объем в обращении составляет 8,23 млн руб.  Полное погашение выпуска, согласно графику, состоится 26 августа 2023 года.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Кузина» готовит к размещению второй выпуск облигаций.

Иллюстрация с сайта  «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : облигации Кузины новосибирская сеть кондитерских Кузина «Юнисервис Капитал»


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