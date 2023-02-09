Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

Бизнес-завтрак «Рекрутинг-2023. Как быстро и эффективно нанимать персонал» центра бизнес-мастерства «Харизма» прошел с аншлагом. Судя по вопросам, которые владельцы бизнеса и представители HR-служб задавали экспертам, тема привлечения специалистов для компаний Новосибирска очень злободневная. В частности, участники жаловались на то, что не могут найти нужных специалистов, на аппетиты соискателей, особенно в сфере IT, а также на то, что соискатели просто не приходят на собеседования.

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер:

— Приоритет в пользу удаленных собеседований. Пандемия научила нас «удаленке», и многим это понравилось. В 2020 году на долю удаленных собеседований у нас пришлось 65% встреч с кандидатами, в 2022-м — около 50%, но интерес к ним сохраняется.

— Удаленная работа в жесткой конкуренции с офисной. У нас в работе 10 маркетологов — и 80% говорят о том, что не пойдут в офис, что рассматривают только работу на «удаленке». Если заказчик не готов им платить в 1,5-2 раза больше от ранее заявленной ставки за выход в офис, то вакансию закрыть сложно — начинается конфликт с фондом оплаты труда. Так что, если у вас есть возможность какие-то вакансии перевести на «удаленку», это будет ваше конкурентное преимущество.

— Увеличение доли пассивного поиска. С сентября-октября 2022 года мы наблюдаем бум: люди работают, но параллельно «из-за забора» наблюдают за появляющимися вакансиями. Скорость принятия решений сильно сократилась.

— Кандидаты с короной на голове. Речь идет о соискателях с искусственно завышенными зарплатами. Они понимают, что работодателю некуда деваться и их возьмут на любых условиях, поэтому могут не прийти на собеседование, поставить рекрутера в «черный список». Совет прост — берите более «зеленого» специалиста и обучайте.

— Необязательность соискателей. Нередки ситуации, когда из 10 приглашенных на собеседование, 5 не приходят. Это тенденция рынка труда и соответствует воронке подбора на любую вакансию. Причем это характерно не только для молодых соискателей. Отговорки разные. Мне в последнее время больше всего запомнилась следующая: «Жена убралась в шкафу — я не могу найти свои брюки, поэтому не приду на собеседование». Ну конечно, как же на собеседование да без брюк…

Изменить людей мы не можем, но можем изменить свое отношение к ситуации. Лично я назначаю групповое собеседование, чтобы снизить риск неприхода соискателей. В целом же в октябре-ноябре 2022 года вакансий было на 50% больше, чем резюме, то есть очевидно, что мы наблюдаем рынок соискателей.

Топ-5 вакансий 2022 года

Водитель такси. Из-за сокращения количества мигрантов из Средней Азии, а также роста спроса на поездки в такси во время пандемии люди распробовали этот вид транспорта и не хотят от него отказываться.

Менеджер по продажам — 6,5 тысячи вакансий или 34% от всех предложений на рынке труда Новосибирской области при 12% валидных резюме. То есть спрос в 3 раза выше предложения.

IT-специалисты.

Инженеры в промышленности.

Ремесленные рабочие вакансии.

По какому принципу соискатели выбирают работодателя:

Зарплата выше рынка. Иногда готовы согласиться на среднюю зарплату, но если будут интересные задачи.

Локация компании. Большинство соискателей отказываются от собеседования, если компания далеко находится. Можно предложить оплату ГСМ, организовать трансфер, но помогает далеко не всегда. Люди устали стоять в пробках, при этом поняли, что вполне могут не менее эффективно работать из дома.

HR-бренд компании. Соискатели отслеживают, как вы ведете соцсети, как относитесь к команде, какие «плюшки» есть в компании. Когда я работала в АН «Этажи», то очень хороший результат по привлечению кадров дала информационная кампания: на улицах города мы размещали билборды с фото лучших сотрудников. Сейчас хорошо срабатывает фактор публичности, когда ты делаешь упор на медийность: выдвигаешь сотрудника для общения со СМИ, выступления на конференциях.

Деловая репутация. 95% соискателей читают отзывы о компании как о работодателе, поэтому отслеживайте информацию, которая появляется на специализированных сайтах, чтобы быть готовым к неожиданностям. К сожалению, руководство таких сайтов, как правило, живет за границей, поэтому ни дозвониться, ни написать им, чтобы опровергнуть информацию, невозможно.

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