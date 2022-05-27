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«ИнвестШтурм» объединил более 150 предпринимателей и инвесторов Новосибирска

  • 27/05/2022, 17:17
новости бизнеса
Мероприятие было организовано региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Ежегодно 26 мая празднуется День российского предпринимательства. Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» традиционно провело ряд мероприятий по священных профессиональному празднику.

Так, 25 мая ОПОРА РОССИИ при поддержке своих партнеров организовало событие «ИнвестШтурм «Инвестиции в бизнес», которое помогло предпринимателям региона найти новые контакты и партнеров, обменяться ресурсами, найти и проверить бизнес-идеи, а также приятно и с пользой провести время в кругу единомышленников.

Мероприятие прошло на площадке ресторана МЁD.

Поздравили предпринимателей с их профессиональным праздником и выразили благодарность за вклад в развитие региона и страны:

— Толоконский Виктор Александрович, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

— Павлова Анна Алексеевна, заместитель министра экономического развития Новосибирской области, начальник Управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма

— Волокитин Павел Николаевич, Начальник Управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области

— Космынин Михаил Викторович, Директор Центра «Мой бизнес» Новосибирской области (АНО «ЦСРП НСО»)

— Колмаков Денис Владимирович, Заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

— Бросалина Галина Аляровна, Начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска

Организаторы передали слова поздравления от министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Гончарова Андрея Александровича и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Мамулата Николая Егоровича.

«ИнвестШтурм» прошел в формате «быстрых знакомств». Перед участниками стояла задача в течение 20 минут познакомиться со всеми присутствующими за их столом, рассказать о себе, своем бизнесе, экспертности и озвучить актуальный запрос или незакрытую потребность. Далее участники пересаживались и знакомились с новыми коллегами.

В перерывах между сериями знакомств организаторы разыграли ценные подарки для предпринимателей от партнеров мероприятия: Сбербоксы, сертификаты на страхование, юридические и бухгалтерские услуги, пригласительный на праздник в честь Дня предпринимательства, торты.

Каждый присутствующий получил несколько десятков полезных контактов потенциальных партнеров и получили полезные советы от коллег по развитию своего бизнеса.

Организаторы мероприятия: Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и Инвестиционного клуба «Масштаб».

Официальные партнеры мероприятия – ПАО «Сбербанк» и ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант».

Информационные партнеры:

  • Информационно-аналитический портал Infopro54.ru
  • Бизнес-портал «Континент Сибирь»
  • RU (входит в состав городских порталов Shkulev media holding)

Организационные партнеры:

  • Банк ВТБ (ПАО)
  • Банкетный зал МЁD
  • Кондитерский дом «Куликовский»
  • АО «ПФ «СКБ Контур»
  • Правовой центр «Академия строительства»

Партнеры:

  • Саморегулируемая организация Ассоциация «Новосибирское Объединение Агентств Недвижимости»
  • Ассоциация малоформатной торговли
  • Центр «Мой бизнес» Новосибирской области
  • Высшая школа бизнеса НГУЭУ

Фото предоставлено организатором мероприятия

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России нетворкинг инвестштурм


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