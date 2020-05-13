«Инвитро» готова делать от 2 до 4 тысяч тестов на антитела к COVID-19 в сутки

— Мы ведем переговоры с несколькими отечественными и зарубежными производителями тест-систем. Будем делать тесты на антитела-иммуноглобулины класса G, про класс M речи пока не идет, так как там другая, более опасная стадия заболевания. Оптимистичный старт запуска этого тестирования — третья декада мая. Все будет зависеть от поставок производителей, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидуллин.

Совокупные мощности лабораторий «Инвитро» по этому виду тестирования намного выше, чем по ПЦР — исследованию по выявлению заболевших коронавирусом. На начальном этапе компания готова в месяц делать около 200 тысяч тестов, а при необходимости — удвоить эти объемы. В Новосибирске — около 2 тысяч в месяц, также с возможностью удвоения. Стоимость тестов будет варьироваться от 950 до 3,5 тысячи рублей.

Вначале «Инвитро» будет работать на российских тест-системах, а позже к ним добавятся количественные (производство компании Abbott).

— По тестированию на антитела у нас нет никаких ограничительных документов, поэтому мы планируем проводить такие анализы для частных и корпоративных клиентов, которые заинтересованы в выявлении людей с устойчивыми иммуноглобулинами класса G. Это актуально для тех компаний, которые отправляют людей на долгосрочные вахты, в плавание и т.д., — говорит Хамидуллин. — Мы также открыты для диалога с государственными лечебными учреждениями, но пока никаких предложений не поступало.

Директор Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Андрей Покровский отметил, что сегодня достаточно хорошо себя проявляют методы специфического лечения с использованием иммуноглобулинов и сывороток от переболевших пациентов. Подобный метод хорошо себя зарекомендовал при лечении лихорадки Эбола. Именно поэтому, по словам ученого, сейчас очень важно проводить тесты на антитела.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов напомнил, что Германия — первая из стран мира, начавшая массово проводить тестирование на антитела к вирусу. Пока считается, что если они обнаружены у человека, то он защищен от COVID-19 на 1-2 месяца. Более детально эта статистика сейчас изучается.

— Уже есть четыре коронавируса, вызывающие у нас заболевания — респираторные инфекции. Они известны уже более 50 лет. Как сейчас становится ясно, эти инфекции тоже пришли к нам от летучих мышей, просто намного раньше, и мы этих процессов не видели и не наблюдали, а сейчас путем молекулярно-генетического анализа это все подтверждено, — говорит Нетесов. — Такие инфекции приходили, приходят и будут приходить. Частота переходов неизвестна, но большинство ученых склоняется к тому, что COVID-19 со временем превратится в пятый коронавирус, вызывающий ОРВИ, и нам придется за коронавирусы взяться серьезно, потому что, наверное, ими лучше все-такие не болеть. По данным некоторых стран, коронавирусы сейчас вызывают до 20% ОРВИ. Если получится вакцина против COVID-19, то стоит ее сделать и против других возбудителей, которые редко, но вызывают очень тяжелые вирусные пневмонии.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela