Погашены долги за поставку тепловой энергии на сумму более 180 млн рублей в Бердске

По требованию прокуратуры погашены долги за поставку тепловой энергии на сумму более 180 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура по Новосибирской области.

— Несмотря на выполнение ресурсоснабжающей организацией договорных обязательств на поставку тепловой энергии, МУП «Комбинат бытовых услуг» оплату за отопительный сезон 2022-2023 гг. не произвело, — говорится в сообщении.

В результате вмешательства погашена задолженность за коммунальные ресурсы на сумму более 180 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приставы заставили логистическую компанию выплатить долг партнеру.