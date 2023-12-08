Ирина Салтыкова заявила о мошенничестве со стороны организаторов концерта в Новосибирске

Звезды 90-х опровергли свое участие в концерте «Диско-феерия» в Новосибирске. О незаконности мероприятия в соцсетях заявили Кай Метов, Наталья Гулькина и Ирина Салтыкова. Об этом они сообщили в соцсетях.

— У меня с организаторами нет договора на участие в мероприятии, мною не было получено никаких денежных средств — следственно мое имя на афише стоит незаконно, — говорится в сообщении Метова.

Кай Метов предположил, что имена артистов были использованы умышлено с целью обмануть зрителя.

Люди начали активно обсуждать произошедшее под постом.

— Какие-то очень смелые мошенники! — У них это уже не первый раз! — Думала 90-е прошли.

Ранее редакция сообщала о том, что рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске.