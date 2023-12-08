Ирина Салтыкова заявила о мошенничестве со стороны организаторов концерта в Новосибирске

Звезды 90-х опровергли свое участие в концерте «Диско-феерия» в Новосибирске. О незаконности мероприятия в соцсетях заявили Кай Метов, Наталья Гулькина и Ирина Салтыкова. Об этом они сообщили в соцсетях.
— У меня с организаторами нет договора на участие в мероприятии, мною не было получено никаких денежных средств — следственно мое имя на афише стоит незаконно, — говорится в сообщении Метова.
Кай Метов предположил, что имена артистов были использованы умышлено с целью обмануть зрителя.
Люди начали активно обсуждать произошедшее под постом.
— Какие-то очень смелые мошенники!
— У них это уже не первый раз!
— Думала 90-е прошли.
Ранее редакция сообщала о том, что рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске.
Фото со страницы ДИСКО-ФЕЕРИЯ в Вконтакте.
Рубрики :
Регионы:
Теги :