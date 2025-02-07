Ирине Круг подарили неизвестную фотографию в Новосибирске

Певица Ирина Круг поделилась в социальных сетях видеороликом, который она посвятила Новосибирску. Ранее она неоднократно говорила о своей любви к столице Сибири.

Сибиряки с радостью ответили ей взаимностью. 6 февраля на концерте в ДКЖ Круг осыпали цветами, аплодисментами и подарками. Артистке вручили икону Богородицы — уже вторую в этом гастрольном туре — и альбом с фотографиями.

Как рассказала исполнительница изданию VN.ru, она была очень тронута альбомом, который сделала для неё поклонница. В него было вложено письмо. Один из снимков стал настоящим откровением. Она призналась, что в её личном архиве не было этой фотографии.

Напомним, что Ирина и Михаил Круг поженились в 2001 году. В мае 2002 года у них родился сын Александр. В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит в собственном доме.

После его гибели друг семьи Владимир Бочаров, который ранее сотрудничал с Михаилом, предложил Ирине исполнить несколько его песен, написанных в память о Михаиле. Так появился её первый сольный альбом под названием «Первая осень разлуки».

На данный момент у Ирины уже одиннадцать сольных альбомов.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске. Он обвинил певицу в том, что она занимает антивоенную позицию и поддерживает иностранные армии.