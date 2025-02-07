Суд избрал меру пресечения новосибирцу, склонившему подростка к диверсии

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение по делу 24-летнего местного жителя, обвиняемого в склонении несовершеннолетнего к диверсионной деятельности.
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, в феврале 2025 года подозреваемый, используя переписку в Telegram, предложил несовершеннолетнему за вознаграждение поджечь средство связи, чтобы нанести ущерб экономической безопасности и обороноспособности России.
— 7 февраля 2025 года постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 05 апрель 2025, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции.
В ходе допроса обвиняемый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном.
Преступную деятельность новосибирца пресекли сотрудники УФСБ России по региону.
Ранее редакция сообщала о том, что юных диверсантов отправили в колонию за поджог СУ-24 в Новосибирске. За выполнение заказа украинские террористы пообещали им по 250 тысяч.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области / Автор — A. Petrova
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