Забронировать номера в санатории Рассвет на лето и сэкономить на отдыхе

Отдыхать можно и нужно в любое время года. Но большинство из нас предпочитает отдыхать летом. Именно это время года считается популярным для отпусков. Хочется отдохнуть так, чтобы «перегрузиться» психологически и оздоровиться физически. И для этого необязательно ехать на заграничные курорты. Получить квалифицированную медицинскую помощь, восстановить самочувствие и эмоциональное равновесие можно в санатории «Рассвет».

Программы лечения и авторские методики

В здравнице можно записаться на чек-ап или выбрать готовые программы лечения. Среди них классическая программа «Санаторно-курортное лечение», программы по опорно-двигательному аппарату «Радость движения» и «Здоровый позвоночник» и программа «Здоровое сердце и сосуды». Пользуются популярностью также программы «СТОП диабет», «Царство Морфея», «Женское время», «Реабилитация после COVID-19», «Антистресс», «Худеем с мастерами».

По словам главного врача санатория Елены Тарасовой, в здравнице применяются уникальные методики.

— Врач-диетолог координирует питание по современным стандартам антиэйдж-терапии, врач-эндокринолог является специалистом превентивной медицины, а неврологи владеют инструментальными методиками восстановления подвижности и борьбы с болью, — уточняет она.

Специалисты санатория подберут оптимальную программу, порекомендуют пациенту курс массажа или лечебных ванн. При необходимости всегда можно сдать анализы и проконсультироваться у узкопрофильных специалистов. Кроме того, гости санатория могут получить SPA-услуги.

Свободное время в санатории

В свободное от лечебных процедур время каждый отдыхающий в санатории «Рассвет» найдет себе занятие по душе: можно сходить в тренажерный зал, насладиться плаванием в бассейне, отдохнуть в сауне, хаммаме или японской бане, посетить акватермальный комплекс. Либо просто прогуляться по лесу и наблюдать закат солнца на террасе над Бердским заливом.

Для детей в санатории создан отдельный увлекательный мини-мир. Помимо лечебных процедур, которые в санатории «Рассвет» доступны для детей с 3 лет, есть творческая мастерская, игровая комната с лабиринтом, настольными играми и сухим бассейном, а также уличная игровая площадка.

В санатории «Рассвет» гостей ждут уютные и комфортные номера. Питание предусмотрено по системе «шведский стол», и в меню всегда есть диетические блюда.

Бронирование летнего отдыха

В санатории «Рассвет» летний отдых, забронированный сегодня, имеет массу преимуществ. Бронируя санаторно-курортную или оздоровительную путевку за 60 дней и более и внеся 100% предоплату (в течение 5 дней с даты бронирования), можно получить скидку 10% (скидка не распространяется на 5-9 марта, 1-11 мая, июль). Услуга раннего бронирования позволяет сэкономить не только финансы, но и подобрать необходимые даты, а также выбрать номера для комфортного проживания — от небольших номеров эконом-класса до роскошных люксов и апартаментов.

Скидки не суммируются с другими акциями. При покупке путевки можно получить беспроцентную рассрочку, в том числе без первоначального взноса.

Напомним, санаторий «Рассвет» расположен в городе Бердске в экологически чистой местности, вдали от шумных автомобильных трасс. Категория санатория — 4 звезды.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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