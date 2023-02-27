В Госдуме рассмотрят инициативу выдачи сертификатов малообеспеченным семьям

Депутаты фракции ЛДПР предложили выдавать сертификат для новорожденного ребенка, сообщают «Известия».

Законопроект «О сертификате для новорожденного ребенка» — это новый вид господдержки малообеспеченных семей.

Авторы проекта инициировали выдачу сертификата номиналом 30 тысяч рублей семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов, которые они могут потратить только на товары первой необходимости для новорожденного младенца.

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, такую меру следует ввести вообще для всех российских семей.

Ранее редакция сообщала, что IT-компании могут рассчитывать на новые льготы от государства.

Фото: freepik.com