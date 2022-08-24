Введение штрафов за отсутствие маркировки интернет-рекламы отложили до марта 2023 года

Роскомнадзор принял решение отложить введение штрафов за отсутствие маркировки интернет-рекламы до марта 2023 года. За это время должна пройти отладка работы всех участников цепочки по передаче информации о запущенных кампаниях, сообщило надзорное ведомство на встрече с представителями рынка рекламы.

Регистрировать рекламу в ОРД участники рынка будут обязаны с сентября этого года. До 31 октября будет длиться переходный период, после этого должна стартовать регулярная работа по маркировке онлайн-рекламы. Стать операторами рекламных данных планируют «Медиаскаут» (МТС), «Озон-ОРД», «ОРД-А» (AmberData), «ОРД-Лаборатория разработки» («Сбер»), «Первый ОРД» («Вымпелком»), «Яндекс» и VK.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», участники рекламного рынка обязаны передавать информацию об интернет-рекламе в Единый реестр с целью обеспечения прозрачности рынка. Если компания не будет регистрировать рекламное объявление, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Среди тех, кто попадает под действие закона и будет обязан передавать данные: рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем.