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Иркутская область лидирует в Сибири по приросту нанятых на предприятия сотрудников

  • 26/12/2022, 18:07
увольнение и трудоустройство сотрудников
На фоне экономической неопределенности количество увольнений и трудоустройств в России оказалось рекордным, как минимум за последние 10 лет.

Иркутская область лидирует в Сибирском федеральном округе по количеству сотрудников которые по итогам третьего квартала 2022 года работают на крупных и средних предприятиях —+4,7 тыс.  За квартал в регионе предприятия уволили 53,8 тыс человек, наняли 58,5 тыс. В Алтайском крае разница между нанятыми и уволенными 1,6 тыс. человек, в Республике Тыва — 0,8 тыс. человек, Республике Алтай — 0,1 тыс. человек, Томской области — 0,1 тыс. человек, Красноярском крае — 0,02 тыс. человек, Республике Хакасия — 0,02 тыс. человек.

В остальных регионах округа сальдо отрицательное. Так, в Новосибирской области принятых на работу на  0,1 тыс. человек меньше, чем уволенных, в Омской области — на 0,3 тыс. человек, в Кемеровской области — на 2,7 тыс. человек.

В целом по России в третьем квартале 2022 года с крупных и средних предприятий  уволились 3,24 млн человек, что является абсолютным квартальным рекордом за весь доступный период статистики с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество сотрудников, получивших расчет, увеличилось на 8,2%, или на 245,9 тыс. человек. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На работу было принято сопоставимое число сотрудников — 3,17 млн. Прирост на 7,1% в годовом выражении, или на 208,8 тыс. человек. Всего в третьем квартале на работу были приняты 3166 тыс. новых сотрудников, что также является квартальным максимумом (предыдущий рекорд по увольнениям и найму пришелся на третий квартал 2021 года).

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начнутся испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100.

Фото: pixabay.com — Aymanejed

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Сибирь Россия

Теги : увольнение сотрудников сокращение и трудоустройство


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