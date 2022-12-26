Иркутская область лидирует в Сибири по приросту нанятых на предприятия сотрудников

Иркутская область лидирует в Сибирском федеральном округе по количеству сотрудников которые по итогам третьего квартала 2022 года работают на крупных и средних предприятиях —+4,7 тыс. За квартал в регионе предприятия уволили 53,8 тыс человек, наняли 58,5 тыс. В Алтайском крае разница между нанятыми и уволенными 1,6 тыс. человек, в Республике Тыва — 0,8 тыс. человек, Республике Алтай — 0,1 тыс. человек, Томской области — 0,1 тыс. человек, Красноярском крае — 0,02 тыс. человек, Республике Хакасия — 0,02 тыс. человек.

В остальных регионах округа сальдо отрицательное. Так, в Новосибирской области принятых на работу на 0,1 тыс. человек меньше, чем уволенных, в Омской области — на 0,3 тыс. человек, в Кемеровской области — на 2,7 тыс. человек.

В целом по России в третьем квартале 2022 года с крупных и средних предприятий уволились 3,24 млн человек, что является абсолютным квартальным рекордом за весь доступный период статистики с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество сотрудников, получивших расчет, увеличилось на 8,2%, или на 245,9 тыс. человек. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На работу было принято сопоставимое число сотрудников — 3,17 млн. Прирост — на 7,1% в годовом выражении, или на 208,8 тыс. человек. Всего в третьем квартале на работу были приняты 3166 тыс. новых сотрудников, что также является квартальным максимумом (предыдущий рекорд по увольнениям и найму пришелся на третий квартал 2021 года).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начнутся испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100.