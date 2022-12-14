В Новосибирске начнутся испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100

— Одним из наиболее важных контрактов, над которыми институт работал в 2022 году, была разработка скоростного крыла для 9-местного скоростного самолета для местных воздушных авиалиний. Данная работа была закончена проведенными летными испытаниями: изготовлено и испытано крыло на базе летающей лаборатории Л-29. Все характеристики, которые мы рассчитывали получить, подтверждены, — сообщил на пресс-конференции директор ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Владимир Барсук.

В частности, он отметил, что на 25% увеличена несущая способность крыла, максимальная скорость полета выросла на 10%.

Совместно с Центральным институтом авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) СибНИА продолжил работу над проектом «Циркач». Речь идет о создании летающей лаборатории на базе самолета Як-52 для летных испытаний двигателя АПД-50 для легких самолетов акробатической категории.

— Закончились эти работы наземными и летными испытаниями. В итоге отработаны практически все наземные режимы: рулежка, пробежка, подлеты. В целом, двигатель показал себя хорошо. Можем смело сказать, что он у нас уже летает, — говорит Барсук. — Сейчас двигатель демонтировали, ЦИАН забрал его на доработку. В следующем году работы продолжатся. Надеемся, что на «МАКС-2023» самолет с этим двигателем будет принимать участие в летной программе. Основная задача в проекте: создание 500-сильного двигателя на базе двигателя автомобиля российского производства Aurus для самолетов малой авиации в России на 7-10 пассажиров.

Кроме того, в 2022 году в институте началась работа по использованию импеллерных двигателей в задней кромке крыла.

— Мы провели аэродинамические исследования. В следующем году планируем продолжить работу с использованием летающей лаборатории на базе Л-29. В случаев получения удачных результатов работа продолжится на летающей лаборатории самолета Як-40, — отметил Барсук.

Совместно с Фондом перспективных исследований Скибина СибНИА ведет работу по созданию «Крыла-СВ» (многоразовая ракетно-космическая система).

— Работа связана с проведением летных испытаний возвращающей ступени ракетоносителя в беспилотном режиме. Работа будет продолжаться в 2023 и 2024 годах. Должна закончиться выполнением посадки демонстратора этой ступени в автоматическом режиме, — поясняет Барсук. — Наше предприятие выполняет в проекте большое количество работ, связанных с ресурсными, статическими, аэродинамическими испытаниями.

Кроме того, СибНИА занимается аэродинамикой как боевых самолетов, так и гражданских воздушных судов.

— В планах на 2023 год — проведение статических испытаний планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100 (SSJ-NEW). В начале января образец прибудет в институт, и мы будем заниматься созданием стенда, — говорит Барсук.

На сайте института отмечается, что в ноябре 2022 года сотрудники отделения усталостной и статической прочности СибНИА завершили проектирование испытательных и вспомогательных систем стенда статических испытаний, спроектировали силовые ложементы и схемы нагружения консолей крыла, стабилизатора, киля SSJ-NEW. В настоящее время проводится совместная работа с филиалом ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты» по доставке в Новосибирск и подготовке к сборке в СибНИА планера SSJ-NEW. Специалистами института проводится компоновка, сборка и установка систем испытательного стенда.

— На статические испытания к нам также планирует прибыть УТС-800 производства «Уральского завода гражданской авиации», ЛМС-901 «Байкал» и т.д, — перечисляет директор СибНИА.

Среди наиболее интересных проектов, с которыми институт планирует работать в 2023 году, Владимир Барсук отметил участие в разработке сверхзвукового гражданского самолета. СибНИА будет принимать участие в создании демонстратора технологий, проверке технологий в летных, аэродинамических и прочностных испытаниях.

— 2012 год в работе нашего предприятия был переломным, — констатировал Владимир Барсук. — Мы реорганизовались из ФГУП в ФАУ, что привело к усилению госфункций и сохранению позиций, связанных с исполнением контрактов, заключенных в предыдущий период. В целом институт неплохо закачивает 2022 год. У нас большое количество новых летающих лабораторий, много интересных задач. Надеемся, что 2023 год послужит развитию нашего научного коллектива.

Ранее редакция сообщала, что воздушные танкеры, разработанные СибНИА, в этом году будут тушить пожары в Новосибирской области.