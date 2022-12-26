Более половины пресервов из сельди опасно употреблять в пищу

52% продукции, проверенной специалистами Роскачества, является небезопасной. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. Проверяли пресервы из сельди, выпущенные крупными производителями, представленными в торговых сетях.

— Для проверки были выбраны 19 торговых марок, продаваемых в столичных гипермаркетах «Ашан», «Лента», «Верный» и онлайн-маркетплейсе «Перекресток Впрок», — говорится в сообщении. — Десять из них не прошли испытания.

Уточняется, что максимальное количество нарушений выявлено по микробиологическим показателям продукта. Это, по мнению Роскачества, следствие несоблюдения технологии производства пресервов и их неправильного хранения торговыми сетями и при транспортировке.

— Так, в пресервах пяти марок одновременно выявлены превышения по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесеней. Речь идет о селедке «А’море» (Санкт-Петербург), «Марти» (Чувашская Республика), «Океан» (Санкт-Петербург), «О’Кей» (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область). По содержанию КМАФАнМ и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей» (Москва). В селедке «Каждый день» (Санкт-Петербург) и Leor (Белоруссия) — только по содержанию микроорганизмов. Еще в двух марках: «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей, — сообщили в Роскачестве.

Кроме того, некоторые производители не докладывают рыбу в свою продукцию, а льют больше масла. Тогда. Как, согласно техрегламенту, массовая доля рыбы в 100 г пресервов должна составлять не менее 65%, а масла — не более 35%.

В Роскачестве отметили, что меньше всего сельди оказалось в пресервах « Vici» и «Русское море» (56% — рыба, 44% — масло), а также в продукции «Океан» и «О’Кей» (61% рыбы, 39% масла). Занижение этих показателей выявлено и в пресервах «Марти», «Атлантика» и « А’море».

Ранее редакция сообщала, что специалисты Роскачества в следующем году проверят рестораны японской кухни.

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