Иркутская область стала лидером по количеству аварий с участием более трех авто в 2022 году

В 2022 году в 20 субъектах федерации РФ был превышен средний общероссийский показатель соотношения количества аварий с несколькими участниками к общему числу ДТП, по которым обращались за возмещением автомобилисты. Об этом сообщает пресс-служба компании «Росгосстрах».

Лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием трех и более автомобилей стала Иркутская область , а Красноярский край — по доле таких ДТП среди аварий на дорогах региона.

Согласно статистике «Росгосстраха», лидерами по количеству страховых случаев по ОСАГО в прошлом году стали Башкортостан, Москва и Московская область, Иркутская область (первое место по количеству), Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан, Пермский край, Нижегородская область и Приморский край.

— В целом по стране на ДТП с тремя и более участниками приходится 7,1% страховых событий. В то же время в Красноярском крае этот показатель существенно выше — 18%. Серьезно он был превышен в 2022 году также в Краснодарском крае (12,7%), Иркутской области (12%), республиках Алтай (12%) и Хакасия (11,8%), Оренбургской области (11,3%), — говорится в сообщении пресс-службы.

В Москве и Санкт-Петербурге, лидирующих по автомобилизации населения, на долю ДТП с тремя и более участниками приходится, соответственно, 8,3% и 8,7% страховых событий по ОСАГО.

Как отмечает Александр Казимов, директор Департамента выплат ПАО СК «Росгосстрах», интенсивность автомобильного потока в регионе не является основным фактором, который обуславливает долю ДТП с большим количеством участников.

— Можно предположить, что определенное влияние оказывают состояние дорог, организация движения, контроль соблюдения скоростного режима. Ну и, конечно же, климатические условия — обледенение дорожного полотна или туманы на загородных трассах часто оборачиваются не небольшими «паровозиками», как в населенных пунктах, а серьезными авариями с множеством участников и пострадавших, — отмечает Александр Казимов.

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