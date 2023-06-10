В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей

9 июня массовая авария произошла в пятницу. Об этом сообщает Telegram-канале «АСТ Black».

На участке образовался затор. Перекрыты две полосы в сторону Бердска.

ДТП участвовали мотоцикл «Ямаха», который въехал в автомобиль «Вольво», а та зацепила еще «ГАЗель», «Hyundai Sonata» и «Mazda». Пострадал мотоциклист 39 лет.

Напомним, что на минувшей неделе в Купинском районе разбилась иномарка, в которой ехал местный прокурор Антон Бальков вместе со своей семьей. По словам сельчан, они ехали из села Новоключи: рядом с ним находится озеро Горькое, куда местные часто ездят отдыхать. Несчастье произошло, когда семья днем возвращалась домой, в Купино.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске водитель фуры задавил мужчину, который менял колесо на дороге.