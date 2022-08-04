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Барнаульский предприниматель уплатил в бюджет 3 млн рублей за нелегально ввезенные шубы

  • 04/08/2022, 14:09
Барнаульский предприниматель уплатил в бюджет 3 млн рублей за нелегально ввезенные шубы
После проверки он задекларировал товар и заплатил в федеральный бюджет более 3,1 млн рублей таможенных платежей.

Алтайские таможенники выявили 217 меховых изделий иностранного производства, которые продавались в барнаульском магазине с нарушениями российского законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. После проверки предприниматель задекларировал товар и заплатил в федеральный бюджет более 3,1 млн рублей таможенных платежей.

Изделия из натурального меха норки, песца и цигейки, производства Китая, Турции и Узбекистана общей стоимостью более 18,3 млн рублей были обнаружены в ходе выездной таможенной проверки на внутреннем рынке. Таможенники установили, что необходимые контрольные идентификационные знаки (КИЗ) присутствовали лишь на 53 китайских шубах. Также было выявлено, что все 217 штук меховой продукции таможенное декларирование не проходили, а значит, на территорию ЕАЭС были ввезены незаконно. В связи с этим нелегальный товар был изъят сотрудниками Алтайской таможни до принятия дальнейших мер.

Впоследствии хозяин магазина осуществил маркировку меховой продукции, а также воспользовался правом добровольного таможенного декларирования, уплатив таможенные платежи в размере 3,1 млн рублей, после чего товар был выдан владельцу.

«Это не первый случай выявления нашими сотрудниками в торговых точках Алтайского края иностранных меховых изделий без подтверждения законности ввоза и с нарушением правил маркировки. Так, за последние два года было выявлено 275 таких меховых изделий. В основном владельцы производят декларирование товара, иначе, после соответствующей процедуры, изъятая продукция подлежит обращению в федеральную собственность», — рассказывает заместитель начальника Алтайской таможни Ольга Моисеева.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ Алтайская таможня

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Алтай

Теги : таможня СТУ маркировка


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