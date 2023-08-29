«Кузина» погасила дебютный выпуск облигаций

Новосибирская компания «Кузина» полностью погасила дебютный выпуск облигаций. Ценные бумаги компания разместила на бирже в сентябре 2019 года. Объем выпуска составлял 55 млн рублей. Привлечённые инвестиции компания направила на открытие кафе-кондитерских в Москве.

Сейчас на бирже обращается второй облигационный выпуск компании в размере 70 млн рублей. Он был размещен в апреле 2023 года. Привлеченные инвестиции «Кузина» планировала направить на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

18 августа в состав учредителей «Кузины» вошел новый участник ООО «Стар». Уставной капитал общества при этом планировалось увеличить на 70 тыс, до 2 млн 70 тыс рублей. Доля ООО «Стар» в уставном капитале составит примерно 3,4%. Решение о принятии ООО «Стар» в состав участников общества было принято для оптимизации бизнес-процессов, поясняли в компании.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала о том, что «Кузина» будет расширять торговлю через автокондитерские по франшизе.