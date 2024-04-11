Игорь Диденко: Рынок упаковки адаптируется к новым трендам

Генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игорь Диденко оптимистично оценивает перспективы упаковочной отрасли, заявляя, что даже непростые внешние обстоятельства — тоже драйверы развития. Об этом он рассказал в интервью Infopro54.

Смена вектора на Восток

— Игорь Анатольевич, итоги 2023-го для НКБК — каковы они? С какими неожиданными трудностями столкнулась компания в прошедшем году?

— Из-за санкционного давления продолжается исход зарубежных поставщиков оборудования. Из этого списка выбыли и конкретные компании, и даже целые страны как участницы рынка. Поэтому вопрос запчастей и расходных материалов становится все более сложным. Но неразрешимой эта проблема тем не менее не является. Нам пришлось переориентироваться на рынок Азии. К сожалению, не все вопросы удается быстро решать сменой вектора. Потому некоторые машины попросту простаивают, дожидаясь запасных частей. Одно из серьезных испытаний — продолжающийся рост расходов на логистику. Растет стоимость, плюсом изменилась техническая составляющая — выбыли европейские большегрузные автомобили, произошла замена их китайскими аналогами. Но это половина проблемы. Потому что китайским большегрузом, заменившим собой «Вольво» или «Ман», должен кто-то управлять. И этот вопрос очень острый: возник дефицит водителей для большегрузов. Сейчас на рынке труда это очень проблемная позиция. Многие из водителей пошли на СВО, что весьма обострило нехватку кадров. Кроме того, оборонные предприятия предложили более высокие зарплаты, и реалией рынка стал опережающий рост заработных плат. Этот рост пост-фактум даже опережает инфляцию.

— Кто (в отраслевом разрезе) сегодня ваши крупнейшие заказчики? Меняется ли их состав и структура?

— Состав клиентского сообщества обусловлен экономической спецификой нашего региона — и области, и СФО в целом. Конечно, это в первую очередь производители продуктов питания. Это примерно 85% сообщества. Остальные — различные промышленные производства, которым так или иначе требуется гофрокартон для упаковки.

К сожалению, у нас сейчас нет таких отраслей, как производство телевизоров и бытовой техники. Такие предприятия — очень мощные потребители картона. Но поскольку их в нашем регионе нет, то основной запрос идет от пищевиков — от всех предприятий этой сферы. Начиная с производителей минеральной воды, соков и ликероводочных изделий и до бакалеи, до мяса/птицы. Причем пищевые предприятия продолжают наращивать объемы производства, поскольку, входя в федеральные розничные сети, замещают собой иностранные продукты. На тут еще и эмоциональный фактор работает: приверженность наших потребителей достаточно раскрученным региональным брендам.

Состав и структура пищевой отрасли региона сейчас практически не меняются, сделок по слиянию и поглощению не происходит. И торговые сети тоже не мигрируют — этот фактор тоже вполне стабилен. Как интересное обстоятельство можно выделить развитие СТМ — собственных торговых марок. Многие торговые сети заказывают упаковку для своих фирменных товаров, но это в большей степени касается индивидуальной упаковки для товарных единиц, нежели гофротары.

— Одной из серьезных проблем российской промышленности все называют дефицит квалифицированных рабочих. Вы тоже ее упоминали, подводя итоги 2023 года. Как ее решает ваше предприятие?

— Проблема эта существует на протяжении нескольких лет и особо обострилась в ходе СВО. По многим востребованным техническим специальностям мы ощутили очень драматичный дефицит. Не хватает и инженеров, и квалифицированных рабочих, и узкопрофильных специалистов. Конечно, мы стараемся проблему решать. Например, давно отладили институт наставничества, у нас действуют системные, проработанные процессы обучения персонала. Мы можем вести сотрудника по карьерно-квалификационной лестнице — от новичка-ученика до начальника участка или цеха, технолога. Мы даем возможность получить любую квалификацию в средне-специальных учебных заведениях или вузах. Основные технологические навыки, конечно, даем сами. Это процесс занимает от 3 до 6 месяцев. Итог — полновесная, функциональная квалификация, требующаяся для наилучшей работы по любому из направлений производства гофроупаковки. К тому же параллельно на предприятии идет процесс автоматизации.

Тренды 2024 года

— Какие, на ваш взгляд, факторы могут определить положительную динамику рынка в 2024 году?

— Первоочередной по значению фактор положительной динамики — это развитие крупнейших региональных розничных сетей, развитие онлайновых ритейлеров. В первую очередь это OZON, WILDBERRIES, все «продуктовики» — «Магнит», «Пятерочка» и прочие. Они смещают акценты в дистрибуции в сторону местных производителей. Иностранные бренды замещаются, количество упаковки — как гибкой, так и картонной — на рынке плавно растет. Кроме того, некоторые продукты федеральных производителей замещаются местными — как товарами тех же брендов, сделанными уже здесь, так и локальными аналогами под новыми марками.

— Что будет с ценами на вашу продукцию в 2024-м?

— То ли к сожалению, то ли к счастью, для нас они продолжат рост. С начала 2023 года ускоренно росли зарплаты, ускоренно росла ключевая ставка. Тут не до инвестиций, хватило бы сил обслуживать с большими издержками кредиторскую задолженность. Учитывая большие задержки при платежах большинства производителей и давление торговых сетей, вск это ведет к существенному росту транзакционных издержек. Рост этот — на десятки процентов, очень быстрый. Растет и стоимость сырьевых составляющих. Опережающий рост курса доллара и евро негативно влияет на ценовую доступность расходных материалов. Приходится больше вкладываться и в обновление. Несмотря на то, что амортизация оценивается в рублевом выражении, на замену изношенного оборудования тратить приходится намного больше, нежели в прошлом году, когда курс был в пределах 60-70 рублей за доллар. Разумеется, все это учитывают производители — стараются давать опережающую ценовую реакцию.

— Ранее вы говорили, что у гофрокартона есть ограничение в виде транспортного плеча. Иными словами, у НКБК есть объективный потолок роста. Как скоро, по вашим оценкам, комбинат его достигнет?

— Да, ограничения по транспортному плечу объективно есть. Гофрокартон — материал объемный и относительно дешевый. Он позволяет сберегать товар при транспортировке на огромные расстояния, при этом он несопоставимо дешевле любых других упаковочных материалов: деревянных или металлических ящиков, пластмассовых контейнеров. С другой стороны, невозможность продавать товар очень уж далеко — в другие регионы, на дальние концы страны. Но это, в свою очередь, дает локальным производителям определенную защищенность от отраслевых гигантов, от федеральных игроков. Они ведь тоже не могут сюда масштабно прийти из-за того же фактора. Их пришествие сюда возможно только при строительстве соответствующих предприятий. Словом, транспортное плечо — фактор многоплановый.

Тем не менее мы развиваем новые темы, занимаемся новыми продуктами. Например, это микрогофрокартон. Это материал с многоцветной печатью, с дополнительными техноэлементами. Это либо уже сформированное, готовое изделие, либо так называемый «сложенный американский ящик», который можно транспортировать далеко, например до Урала. О Центральной России речь, конечно, не идет, но тысяча или полторы тысячи километров — уже вполне возможно-обыденное расстояние поставок. Мы расширяем свою линейку, есть инновационные ассортиментные решения, но всех секретов мы открывать не будем. Что же насчет потолка, то его комбинат, надеюсь, не достигнет. Думаю, мы продолжим расти. Как за счет объективного роста рынка, так и за счет победы над конкурентами. По крайней мере над конкурентами в нашем федеральном округе.

Ориентир на «зеленую» экономику

— Каковы ваши планы на 2024-й и в горизонте 2030 года?

— В 2024 году, ориентировочно к июню, мы запустим фабрику литой тары — будем производить из переработанной макулатуры упаковку для яиц. На 10, 20 и 30 яиц. Адресаты этой новинки — и розничная торговля, и оптовики в лице кондитерских предприятий и общепита. Ранее в нашей области этот продукт никогда не производился. Пуск фабрики даст 120 новых рабочих мест. Плюс бесспорный экологический эффект в виде этой «зеленой» технологии. Ведь макулатура получает новый функционал. Это в русле задач, оглашенных в президентском послании. Президент сказал, что необходимо запустить 400 новых экологичных производств по переработке вторичных материалов. Что мы как раз и делаем.

Еще одна новость — начинаем производство стрейч-пленки на нашей новой площадке. Сейчас монтируем там машину австрийской фирмы SML. Это очень авторитетная марка, одна из последних таких машин, привезенных в Россию до очередного пакета санкций. Стрейч-пленка — упаковочный материал тотальной востребованности. Он и индустрии нужен, и оптовикам, и традиционной рознице, и маркетплейсам. Мы будем производить как первичный стрейч для автоматических линий и скоростных палетайзеров, так и вторичный стрейч для автоматов ручной упаковки. Станем перерабатывать стрейч-пленку на вторичный стрейч — будем собирать его также, как бумажную макулатуру. Будем гранулировать собранное и делать из гранулята этот востребованный упаковочный материал. По стрейч-пленке мы намерены стать общесибирским лидером — хотим производить больше тысячи тонн в месяц.

Еще в 2024-м займемся решением социальных вопросов поселка Красный Яр. Начинаем строить там спортивный комплекс — очень востребованный, очень ожидаемый элемент инфраструктуры. Пользоваться комплексом будут и жители Красного Яра, и сотрудники нашего предприятия. В спортивной жизни региона наши люди очень заметны. Я и сам вовлечен в это движение, будучи мастером спорта по стендовой стрельбе, а также победителем и призером чемпионатов и этапов Кубка России. Есть у нас и своя футбольная команда. Будем строить большую столовую. Она пригодится и предприятию, и жителям поселка, и водителям большегрузов, вовлеченных в нашу логистику — клиентский поток у нее заведомо большой. Кроме того, будем строить комфортабельное, современное общежитие для молодых сотрудников, занимаемся проектированием служебного жилья для сотрудников, создающих семьи. Это в русле государственной демографической политики, это укрепляет лояльность, создает корпоративные традиции, помогает формировать профессиональные династии.

Мы свой Красный Яр и комбинат зовем «городком под соснами». Это чистая правда: мы действительно находимся в лесу. Это очень приятный букет эмоций: работать на высокотехнологичном, современном предприятии, вести позитивную социальную жизнь, наслаждаться благами цивилизации и жить в гармонии с природой. Наша задача — превратить поселок именно в такое место — в пространство «зеленой», гуманистической индустриализации.

А до 2030 года у нас будет еще много новых проектов, новых производств — по тем новым направлениям, за которые мы возьмемся в 2024 году. Как минимум, это кратный рост за последующие 6 лет. Я уверен, что в нашей обойме появится еще не одна производственная площадка. Возможно, это будет и территориальная экспансия — в виде наших промплощадок в других регионах России. В общем, и нам, и нашим партнерам я желаю динамичного и эффективного роста, успехов в построении «зеленой» экономики.