«Искитимцемент» сохранил объем производства — несмотря на падение емкости рынка

С января по сентябрь 2022-го АО «Искитимцемент» выпустил 932 тыс. тонн и реализовано 930 тыс. тонн продукции, что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

— Несмотря на то, что в Сибирском федеральном округе (в границах до 3 ноября 2018 года) зафиксировано падение емкости рынка на 3,2% до 5,2 млн тонн (-169,5 тыс. тонн), предприятию удается сохранять объемы производства и реализации цемента на прежнем уровне благодаря участию в крупных проектах и поставке продукции для строительства многоквартирных жилых домов, — сообщила пресс-служба компании.

В частности, «Искитимцемент» поставляет продукцию на возведение ледового дворца спорта в Новосибирске, четвертого моста через Обь, птицефабрики в Искитимском районе и молочного комплекса в Маслянинском районе, а также для реконструкции терминала в аэропорту Толмачево и автодороги Восточный обход Новосибирска.

— По итогам девяти месяцев спрос на цемент снижается только в Сибири, в других федеральных округах он растет. При этом в 2021 году рынок СФО рос наиболее высокими темпами. Загрузка производственных мощностей напрямую зависит от потребностей строительного рынка, а дальнейшая динамика его емкости — от скорости реализации крупных инвестиционных проектов и качества их финансирования, от темпов развития сети автомобильных цементобетонных дорог, — отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Строительный сезон продолжается. Есть полная уверенность, что предприятие сможет выполнить прогнозный годовой план по производству 1,15 млн тонн цемента.

Основным рынком сбыта продукции завода сегодня является Новосибирская область, поставки также ведутся на территорию Алтайского края и Омской области.

АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») — одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. Является системообразующим. Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента в год. Функционируют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по «мокрому» способу.

Сырьевая база — Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев.

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