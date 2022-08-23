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Новосибирские производители строительных материалов ждали «черного лебедя»

  • 23/08/2022, 10:17
Автор:
строительные материалы
Но в итоге ни один не закрылся. Цены на стройматериалы в регионе снижаются, за исключением инертных материалов, планируется строительство новых предприятий.

— Строительный сектор Новосибирской области столкнулся с серьезным ценовым кризисом, пик которого пришелся на март-апрель 2022 года, — говорится в ответе на запрос редакции, подписанном и.о. министра экономического развития Новосибирской области Алексеем Колмаковым.

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По его словам, в результате антикризисных мер поддержки правительства РФ в отрасли наметился общий вектор на нормализацию стоимости иностранной продукции. При этом речь не идет о возвращении докризисных цен, так как стоимость строительных материалов увеличена дополнительными логистическими издержками и собственной инфляцией стран-производителей.

— В целом, проявляя осторожный оптимизм, можно сказать, что пик ценового кризиса пройден, общий тренд поведения рынка указывает на движение к нормализации стоимости строительных материалов, — говорит Колмаков. — По многим группам материалов в течение апреля-июля 2022 года рынок вышел на ценовое плато с последующим постепенным снижением цен относительно февраля-марта 2022 года.

При этом наиболее ярко динамика снижения стоимости за указанный период прослеживается по группе материалов металлопроката, металлсодержащих изделий и конструкций. По данной группе материалов цены нормализовались, приблизившись к докризисному уровню.

По таким группам материалов, как электротехническая и кабельная продукция, трубопроводная арматура и отопительные приборы, вентиляционное оборудовании и пиломатериалы наблюдается плавное снижение стоимости.

— К группе ресурсов, где цены на данный момент не подвержены выраженному снижению, можно отнести инертные материалы. Этому способствовало удорожание буровзрывных работ, запасных частей и расходных материалов, а также возросшая цена транспортной составляющей, — поясняет Алексей Колмаков.

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Напомним, на пресс-конференции в середине августа Колмаков сообщал, что часть компаний-производителей стройматериалов, в том числе с иностранным капиталом, заморозили свое производство. О каких предприятиях идет речь, чиновник на тот момент не уточнял. В ответе на запрос редакции поясняется, что в министерство не поступала информация о закрытии предприятий, занимающихся производством строительных материалов в регионе.

Отметим, что на территории Новосибирской области планируются к реализации новые инвестиционные проекты по производству строительных материалов. Часть из них были анонсированы недавно:

ООО «Горный базальт» — строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Новосибирской области».

ООО «ДорХан 21 век ― Новосибирск» — строительство завода по производству диабазового минераловатного утеплителя и создание производства сэндвич-панелей (панели из минеральной ваты и ПИР).

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» — инвестиционный проект «Строительство завод по выпуску каменной ваты».

По данным 2ГИС, в рубрике «производство строительных материалов» в Новосибирске зарегистрирована 921 компания.

 

Ранее редакция рассказывала, что в регионе растет объем жилищного строительства, а также объемы сдачи соцобъектов. 

Фото pixabay — MichaelGaida

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Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительные материалы производство недвижимость


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