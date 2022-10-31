В 2023 году фармкомпания Renewal планирует на 25% увеличить производство

Новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») по итогу 2022 года планирует запустить производство 50 новых лекарственных препаратов, а к концу 2023 года — еще 80 новинок. Об этом 28 октября рассказал директор по маркетингу и рекламе компании Денис Лубов в рамках выступления на форуме «Дни ритейла в Сибири». Объем производства в следующем году увеличится на 25% по сравнению с 2022 годом.

40 из 50 запланированных к выпуску в 2022 году новых лекарств от Renewal уже запущены в производство. В основном все это аналоги популярных импортных препаратов. Среди них — Азитромицин, Тетрациклин, L-тироксин, Омепразол, Тамсулозин, большое количество препаратов, ориентированных на лечение сердечно-сосудистой системы: Каптоприл, Бисопролол, Розувастатин, Лизиноприл и другие.

В 2023 году планируется производство 80 новых препаратов — сердечно-сосудистых, кроверазжижающих, противовирусных, кишечно-желудочных, а также направленных на лечение опорно-двигательного аппарата и так далее. Среди торговых наименований — Периндоприл, Лозартан, Валсартан, Триметазидин, Умифенавир, Осельтамивир, Ибупрофен, Рабепразол и другие. Планируется, что общий объем производства лекарств на предприятии увеличится на 25% по сравнению с текущим годом.

Также, по словам Дениса Лубова, к началу 2023 года в Новосибирске запланировано открытие новых производственных линий по изготовлению антисептических лекарственных средств во флаконах и назальных препаратов в форме дозированных спреев, капель. В настоящий момент уже закончены все строительные и инженерные работы и ожидается поставка части оборудования. Общий объем производства данной группы препаратов составит 13 млн упаковок в год.

Также в следующем году в Renewal планируют открытие нового участка по производству суппозиториев (свечей). Участок будет работать на территории цеха в р.п. Сузун. Многолетняя практика компании позволяет прогнозировать долю до 15% рынка в каждом из кластеров присутствия.

В настоящий момент фармкомпания Renewal производит порядка 180 лекарственных препаратов широкого спектра терапевтических групп: кардиологические, гормональные, противовирусные препараты, НПВП, антибиотики. Это аналоги наиболее популярных импортируемых лекарственных препаратов и оригинальные препараты безрецептурного отпуска. К наиболее популярным лекарствам из портфеля компании можно отнести Сиалор, Аспаркам, Цитрамон, Парацетамол, Омепразол, Панкреатин, Азитромицин и другие. Сейчас Renewal входит в топ-3 фармацевтических компаний-производителей в РФ. Среднегодовой прирост продаж за последние 3 года находится на уровне 30%.

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