«Искитимцемент» вновь стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»

АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») стало дипломантом федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Ведущий инженер по качеству отдела технического контроля предприятия Елена Малова награждена почетным знаком «Отличник качества», а начальник отдела менеджмента качества Ирина Чубенко — почетным знаком «За достижения в области качества».

Напомним, конкурс «100 лучших товаров России» проводится уже в 26-й раз, на победу в нем претендуют предприятия в следующих номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения».

Для участников предусмотрена трехступенчатая система экспертизы — от регионального уровня до федерального этапа. На основании результатов конкурсных мероприятий, включающих анализ поданных предприятиями сведений и работу экспертных комиссий, жюри определяет победителей. Среди главных критериев оценки товаров — качество и конкурентоспособность, рост объемов производства и реализации, внедрение прогрессивных технологий.

«Искитимцемент» участвует в конкурсе на протяжении 10 лет, и ежегодно с 2014 года продукция получает признание экспертов. Четырежды предприятие становилось лауреатом (в 2022, 2019, 2018 и 2015 годах) и семь раз — дипломантом. Кроме того, в 2017-м заводу вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.

— Приятно, что высокий уровень качества вновь признан не только потребителями, но и широким кругом независимых экспертов, — комментирует результаты конкурса управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — И это не случайно: современные технологии и профессионалы, которые работают на заводе, позволяют постоянно держать высокую планку. Испытания цемента проводятся на современном оборудовании квалифицированным персоналом, качество продукции подтверждено сертификатами соответствия, на предприятии выстроена эффективная система менеджмента качества.

Итоги конкурса 2023 года в очередной раз подтвердили: продукция АО «Искитимцемент» отвечает высоким требованиям к качеству и безопасности. Общестроительные цементы предприятия и цементы для автомобильных дорог общего пользования получили звания дипломанта. Лидерство в конкурсе дает предприятию право размещать на упаковке специальный логотип «100 лучших товаров России».

Торжественная церемония чествования победителей и призеров состоялась во Всемирный день качества в правительстве Новосибирской области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, глава администрации Дзержинского района города Новосибирска Александр Рудских, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, директор ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова.