Искусственный интеллект научился составлять букеты для новосибирцев

Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы жизни и с некоторыми задачами справляется гораздо лучше человека. Современные машины способны распознавать образы, речи или эмоции, а также принимать решения или творить. О том, как с ИИ работают флористы Infopro54 рассказал технический директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Дмитрий Шестернин. Ранее в компании заявили, что тренд по по подбору цветов с помощью искусственного интеллекта в Новосибирске набирает популярность.

— Искусственному интеллекту можно делегировать выбор цветов в качестве подарка к предстоящим праздникам. Получить персонализированные рекомендации помогут несколько продуманных запросов. Прежде чем составлять промт, необходимо собрать информацию: для какого события подбирается букет и для кого, есть ли у получателя аллергия и какие цветы ему не нравятся, а также какие цвета нравятся получателю, — рассказал эксперт.

На основе этих данных можно сформировать наиболее точный промт для искусственного интеллекта. Например, запрос может звучать следующим образом: «Букет из каких цветов может понравится девушке в возрасте 30 лет к 8 Марта? Учти, что у девушки аллергия на лилии, она любит фиолетовый цвет и не любит розы», пояснил Дмитрий Шестернин.

Таким образом, используя простые и четкие запросы к ИИ, достаточно легко найти идеальное сочетание цветов и подобрать букет, как самостоятельно онлайн, так и с флористом. При этом, чем больше деталей о получателе и его предпочтениях будет зашито в сам запрос, тем точнее будет рекомендация, представленная ИИ.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на авторские букеты подскочил в Новосибирске на 80%. Самыми популярными стали букеты из французских роз, хризантем и ромашек.