Спрос на авторские букеты подскочил в Новосибирске на 80%

Перед 14 февраля и 8 Марта в Новосибирской области традиционно возрастает спрос на цветы. И этот год не стал исключением. С 1 по 15 февраля он вырос почти в 2,5 по сравнению с аналогичным периодом в январе, а средний чек составил 5 447 рублей (+7%). При этом самыми популярными стали букеты из французских роз, хризантем и ромашек. Об этом рассказали аналитики кошелька ЮMoney, которые совместно с сотрудниками маркетплейса цветов и подарков Flowwow подсчитали число покупок в этом сегменте.

— С 1 по 15 февраля 2025 года общий оборот платежей в категории «Цветы» вырос в регионе в 2,6 раза относительно 1 – 15 января. Покупок стало в 2,4 раза больше, а средний чек увеличился на 7%, до 5 447 рублей. По сравнению с 1 – 15 февраля 2024 года оборот стал на 25% больше, число покупок — на 11%, а средний чек — на 13%, — рассказали в ЮMoney.

Аналитики Flowwow заметили, что в День святого Валентина спрос на цветы в целом по России стал на 108% больше, чем год назад. Средний чек по стране вырос на 27% и составил 4 238 рублей.

Интересно, что в Новосибирской области чаще всего приобретали авторские букеты. В этой категории спрос вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, а вот средний чек стал больше только на 6%, достигнув 4 022 рублей.

На втором месте по популярности оказались монобукеты (+57% к спросу, средний чек увеличился на 16% и достиг 3 888 рублей). Чаще всего горожане выбирали букеты из французских роз и эвкалипта, а также композиции с ромашками и хризантемами.

Помимо цветов новосибирцы дарили своим возлюбленным клубнику в шоколаде. Спрос на эту сладкую ягоду увеличился в 2,8 раза, а средний чек стал больше на 22%, составив 2 637 рублей.

Аналитики Flowwow ожидают, что в преддверии 8 Марта спрос на цветы в Новосибирской области вновь удвоится. При этом лидерами окажутся кустовые хризантемы, тюльпаны и диантусы. Хотя в целом по России популярнее всего будут традиционные розы, а также бенто-торты, дубайский шоколад и воздушные шары.

— Мы видим тенденцию на индивидуальный подход к выбору букета и рост интереса к нестандартным решениям. В частности, набирает популярность подбор цветов с помощью искусственного интеллекта, востребованы также месячная и годовая подписки на букеты. По нашим прогнозам, перед 8 Марта спрос на цветы вырастет примерно на 50% по сравнению с прошлым годом и примерно вдвое — по сравнению с февральскими праздниками, которые в России отмечаются не так широко, как Международный женский день, — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Ранее редакция сообщала о том, что в преддверии праздников в Новосибирск через аэропорт Толмачёво прибыло множество цветов: розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии и гипсофилы. Всего с начала 2025 года сотрудники Новосибирской таможни оформили более двух тонн цветов, доставленных из Китая авиарейсами.